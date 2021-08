Leigh Wood signe avec Matchroom Boxing avec de grands combats en tête

Xu-Bois

Après avoir battu les chinois il y a quelques jours Xu peut, l’anglais Bois de Leigh (25-2, 15 KO) a signé un contrat afin que Match de boxe soyez le promoteur de vos prochains combats.

Wood, 33 ans, a été proclamé champion WBA des poids plumes avec cette victoire, mais dans sa version régulière. Cependant, il pourrait être promu “vrai” champion du monde compte tenu de la situation de Leo Santa Cruz, qui n’a pas défendu le titre depuis deux ans et demi, sans combattre à la limite de la plume et qui a perdu lors de son dernier combat, contre Gervonta Davis. Si les hommes de Gilberto Mendoza ont dépouillé Pacquiao du titre des poids mi-moyens après un an et avec la pandémie entre les deux, nous ne comprenons pas que ce type d’anomalies soit autorisé.

À Matchroom, Wood pourrait disputer le titre mondial IBF contre le récent champion Kid Galahad ou un match très médiatisé au Royaume-Uni contre Josh Warrington; tous deux sont aussi des combattants, entre autres, du promoteur d’Eddie Hearn. De plus, il a dit que, pour les styles, il aimerait se mesurer à Emanuel Navarrete, détenteur du titre mondial WBO dans la catégorie.