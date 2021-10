Leila George demande le divorce de Sean Penn. L’Australien a demandé le divorce de Penn après un an de mariage.

Leila George, fille de l’acteur Vincent D’Onofrio – a déposé sa candidature ce vendredi à Los Angeles, selon des archives en ligne, rapporte TMZ.

Sean et Leila se sont mariés en juillet 2020 au milieu de la pandémie, ils ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie très discrète à leur domicile. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016.

On ne sait pas ce qui a causé la séparation, mais si nous prenons en compte tout le contexte et ce qui est dit à ce sujet, eh bien, vous savez. Aussi, la différence d’âge entre Sean et Leila – qui a été tellement critiquée lorsque la nouvelle du mariage est tombée, il a 60 ans et elle en a 28… il peut pratiquement être son père, elle a deux ans de plus que le fils de Penn.

Il s’agit du troisième divorce pour l’acteur oscarisé – qui a été marié à Madonna de 1985 à 1989 et à l’actrice Robin Wright de 1996 à 2010.

Ainsi, Leila George demande le divorce de Sean Penn.