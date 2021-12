03/12/2021 à 08:00 CET

Tante Leïla,. C’est ainsi que joueurs, journalistes et torcedores appellent affectueusement Leila Pereira, la nouvelle présidente de Palmeiras à partir du lendemain 15. Ce n’est pas le premier dans le football brésilien, puisque Patricia Amorim a gouverné Flamengo entre 2009 et 2012, une étape au cours de laquelle il a signé et commencé Ronaldinho Gaucho.

Cependant, le cas de la nouvelle dirigeante de Verdao est unique sur tout le continent : elle est la première « femme forte » d’un club de première ligne. La présidence est la dernière étape pour accéder au statut de « Reine Soleil » de Palmeiras. Grâce au conglomérat commercial de son mari qui comprend une société de financement à faible revenu et une université, Elle a investi plus de 200 millions d’euros depuis 2015, dont une partie dans un fonds perdu.

Sa figure est capitale pour comprendre la résurrection du club traditionnel de la colonie italienne à Sao Paulo, qui ces dernières années est passé du passage en Serie B à la victoire consécutive de deux Libertadores (le dernier, samedi dernier contre Flamengo) deux fois le Brasileirao (2016 et 2018), deux Coupes du Brésil (2015 et 2020) et un Championnat Paulista ( 2020).

🎉🔥 Les meilleures célébrations d’une journée historique pour @Palmeiras ! C’est ainsi qu’il a fêté sa troisième CONMEBOL #Libertadores, avant @Flamengo, au stade Centenario. pic.twitter.com/vmKfnmUZPR – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 1er décembre 2021

L’élection d’un président est un exercice révolutionnaire et transgressif et oxygène un monde récalcitrant (et parfois dur) macho comme celui du football professionnel, et plus encore en Amérique du Sud. Cependant, Leila Pereira ne vient pas faire sauter les structures car elle incarne les valeurs de la « vieille politique » dans les clubs brésiliens, à commencer par le rôle de mécène.

Il a aidé à acheter des joueurs de football inaccessibles pour le club (entre autres, Lucas Barrios, Miguel Borja, Dudú & mldr;) dans « un acte d’amour & rdquor; car « il n’y a pas de retour financier & rdquor;. Il a également prêté de l’argent à l’entité, chose habituelle que font également les représentants des joueurs car les départements des risques et de la conformité des principales banques du pays opposent leur veto à toute ligne de crédit aux clubs sportifs et ils sont obligés de rechercher des financements à des taux beaucoup plus chers. l’intérêt. Être mécène et faire des prêts est un modèle immédiat, insoutenable à long terme.

SA RELATION AVEC LES ULTRAS

Son profil à l’ancienne comprend également une dangereuse collusion avec des escrocs organisés (groupes ultras). Son entreprise a financé le « Green Spot » qui participe au défilé des écoles de samba à Sao Paulo. C’est de l’argent pour un groupe aux antécédents d’affrontements avec des rivaux véreux, qui a vu en 2017 l’un de ses dirigeants abattu dans une embuscade (on parle de décompte).

«Je les admire parce qu’ils font une merveilleuse fête au stade, parce qu’ils sont capables d’aller par milliers à quatre heures du matin à l’aéroport pour recevoir l’équipe… & rdquor;, est sa vision simpliste. Avoir le soutien des « escrocs organisés », qui montent des campagnes et font pression physiquement sur les joueurs et les dirigeants, garantit la paix dans les tribunes.

La concentration du pouvoir chez Leila Pereira est sans précédent : président, principal sponsor sur le maillot, financier, mécène… Pendant que le bal entre, personne ne remettra rien en cause, mais il y a déjà ceux qui se demandent s’il y aura des incompatibilités quand, par exemple, arrivera une meilleure proposition de parrainage qu’elle paiera.