L’Eintracht Francfort accueille le FC Augsbourg lors de la 30e journée

19/04/2021 à 20:31 CEST

le Francfort reçoit ce mardi à 20h30 la visite du Augsbourg dans le Arène de la Commerzbank lors de son 30e match en Bundesliga.

le Eintracht Francfort Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trentième jour après avoir perdu le dernier match contre le Borussia Mönchengladbach par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 14 des 29 matchs disputés jusqu’à présent en Bundesliga et ajoutent un chiffre de 44 buts encaissés à 59 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le FC Augsbourg a réalisé un nul nul contre le Arminia Bielefeld, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les 29 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté neuf avec 29 buts en faveur et 42 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Eintracht Francfort a gagné huit fois et a fait match nul six fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes FC Augsbourg, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Arène de la Commerzbank. À la maison, le FC Augsbourg ils ont gagné quatre fois et fait match nul deux fois lors de leurs 14 matchs joués, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Eintracht FrancfortEn fait, les chiffres montrent trois défaites et deux nuls pour l’équipe à domicile. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 0-2 en faveur de la Francfort.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Eintracht Francfort est en avance sur le FC Augsbourg avec une différence de 20 points. le Eintracht Francfort Il arrive au meeting avec 53 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Pour sa part, le FC Augsbourg il compte 33 points et occupe la onzième place du classement.