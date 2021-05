L’Eintracht Francfort cherche à obtenir Raul Gonzalez Blanco comme entraîneur de l’équipe première la saison prochaine – rapport

Raul Gonzalez Blanco a suscité l’intérêt d’un club allemand, à savoir l’Eintracht Francfort, qui siège actuellement 4e de la Bundesliga. Le club a offert à la légende du Real Madrid un grand projet et l’opportunité d’un «tremplin» dans sa carrière d’entraîneur, selon un rapport de Goal Alemania.

Après avoir remporté l’UEFA Youth League l’été dernier, Raul a pris les rênes de Castilla pour la saison 2020-2021. De nombreux membres de la «génération dorée» de l’équipe de l’UEFA Youth League – Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Guttierrez, Victor Chust et Marvin Park entre autres – ont été promus dans la nouvelle équipe Castilla de Raul. Raul a réussi à sortir l’équipe des phases de groupes initiales dès la première moitié de la saison et tente maintenant de se qualifier pour les barrages, ce qui donnerait à l’équipe l’occasion de monter à Segunda.

Le rapport de Goal Alemania indique que l’Eintracht Francfort suit de près les progrès de Raul depuis plus d’un an. Le club allemand et le manager de Castilla devraient se réunir pour une réunion après la fin de la saison. L’Eintracht Francfort pourrait être différent l’année prochaine avec le départ probable d’Andre Silva avec le départ du directeur sportif Bobic et du directeur actuel Adi Hutter. Ils veulent construire un nouveau projet passionnant, avec Raul à l’avant-garde de ces plans. L’opportunité de gérer en Ligue des champions ou en Ligue Europa et de concourir dans la première division allemande peut être trop tentante pour Raul de dire non à ce stade de sa carrière. Plus tôt dans l’année, un autre club allemand, Schalke, aurait fait une démarche pour Raul mais des discussions concluantes ne se sont jamais concrétisées. Sans aucun doute, le rôle de Francfort serait une plus grande opportunité et donnerait à Raul la chance de se faire les dents dans l’une des 5 meilleures ligues européennes.