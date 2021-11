L’Eintracht Francfort lorgne-t-il sur Marc Roca du Bayern Munich ?

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca n’a pas eu beaucoup de chance de trouver du temps sur le terrain en Bavière et selon certaines rumeurs, il voudrait quitter l’Allemagne, mais pourrait avoir une option viable en Bundesliga par Sport1 :

Roca aura probablement aussi du mal à atteindre les minutes d’action espérées à l’avenir, les concurrents Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont au niveau de classe mondiale dans le centre de contrôle. Marcel Sabitzer et Corentin Tolisso attendent derrière eux. Est-ce qu’un changement de décor aide? L’Eintracht Francfort, par exemple, aurait un besoin dans le centre. Les Hessois recherchent des informations SPORT1, entre autres, pour un milieu de terrain défensif plus fort.

L’entraîneur Oliver Glasner veut affiner techniquement le style de jeu de l’Eintracht, mais avec Sebastian Rode, Kristijan Jakic et Stefan Ilsanker, seuls des types de joueurs combatifs sont à sa disposition. Roca, en revanche, a exactement les qualités requises, il combine les éléments de classe et de mentalité ludique.