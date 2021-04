L’Eintracht Francfort s’impose à domicile face au FC Augsbourg (2-0)

20/04/2021 à 22:36 CEST

le Francfort a gagné 2-0 contre Augsbourg lors du match qui s’est tenu ce mardi dans le Arène de la Commerzbank. le Eintracht Francfort a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre le Borussia Mönchengladbach. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Augsbourg a dû se contenter d’un nul nul contre lui Arminia Bielefeld. Avec cette défaite, l’équipe d’Augsbourg atteint la onzième position après la fin du match, tandis que le Eintracht Francfort est troisième.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Eintracht Francfort, qui a ouvert le score grâce à un peu de Martin Hinteregger à la 37e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-parcours du match, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Francfort, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce au but de André Silva à la 58e minute, mettant fin à la confrontation avec un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Francfort qui sont entrés dans le jeu étaient Makoto Hasebe, Amin younes, Stefan Ilsanker, Aymen Barkok Oui Erik Durm remplacer Martin Hinteregger, Luka Jovic, Djibril truie, Daichi kamada Oui Timothy Chandler, tandis que les changements dans le Augsbourg Ils étaient Tobias Strobl, Fredrik Jensen, Alfred Finnbogason Oui Ruben Vargas, qui est entré pour remplacer Jan Moravek, Marco Richter, Florian Niederlechner Oui Laszlo benes.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, trois pour Martin Hinteregger, Luka Jovic Oui Sebastian Rode, de l’équipe locale et un pour Felix uduokhai, de l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, l’équipe de Adolf Hutter occupait la troisième place avec 56 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions, à la fin du duel, tandis que l’équipe dirigée par Heiko Herrlich il s’est classé onzième avec 33 points.

Le lendemain, l’équipe de Francfort jouera à domicile contre le Bayer Leverkusen, Pendant ce temps, il FC Augsbourg cherchera la victoire à domicile contre lui Eau de Cologne.

Fiche techniqueEintracht Francfort:Kevin Trapp, Evan N`Dicka, Martin Hinteregger (Makoto Hasebe, min.46), Tuta, Timothy Chandler (Erik Durm, min.88), Djibril Sow (Stefan Ilsanker, min.79), Sebastian Rode, Filip Kostic, André Silva, Daichi Kamada (Aymen Barkok, min 83) et Luka Jovic (Amin Younes, min 79)FC Augsbourg:Rafal Gikiewicz, Robert Gumny, Felix Uduokhai, Marek Suchy, Mads Pedersen, Jan Moravek (Tobias Strobl, min 64), Carlos Gruezo, Reece Oxford, Laszlo Benes (Ruben Vargas, min 81), Marco Richter (Fredrik Jensen, min .65) et Florian Niederlechner (Alfred Finnbogason, min.65)Stade:Arène de la CommerzbankButs:Martin Hinteregger (1-0, min.37) et André Silva (2-0, min.58)