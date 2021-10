L’Eintracht Frankfurt bat le Royal Antwerp et obtient les trois points (0-1)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Francfort a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire travaillée contre le Anvers, qui s’est imposé 0-1 ce jeudi dans le Bosuilstadion. Les Anvers Royal est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Olympiakos Le Pirée par un score de 2-1. Pour sa part, Eintracht Francfort a récolté une égalité à un contre le Fenerbahçe, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe anversoise est quatrième à l’issue du duel, tandis que la Francfort est deuxième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

Après la mi-course du duel, en seconde période est venu le but de l’équipe de Francfort, qui a fait ses débuts avec un penalty de Gonçalo Patience juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant fin au duel avec le résultat de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Anvers qui sont entrés dans le jeu étaient Michel Frey, Pieter Gerkens et Koji miyoshi remplacement Johannes Eggestein, Mbwana Samatta et Manuel Benson, tandis que les changements dans le Francfort Ils étaient Daichi kamada, Jesper Lindström, Stefan Ilsanker, Gonçalo Patience et Tuta, qui est entré pour remplacer Ajdin Hrustic, Sam Lammer, Makoto Hasebe, Rafael Borre et Truie Djibril.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, trois pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Radja Nainggolan, Michel Frey et Birger Verstraete et par les visiteurs de Gonçalo Patience.

Avec ce résultat, le Anvers reste à zéro point, avec une position de non-continuation en compétition et le Francfort obtenir quatre points, au lieu d’accéder à la phase suivante du championnat, après avoir remporté le duel.

Le prochain engagement en phase de groupes de la Ligue Europa pour lui Anvers Royal est contre lui Fenerbahçe, Pendant ce temps, il Eintracht Francfort affrontera le Olympiakos Le Pirée.

Fiche techniqueAnvers Royal :Jean Butez, Aurelio Buta, Birger Verstraete, Dinis Almeida, Ritchie De Laet, Dorian Dessoleil, Mbwana Samatta (Pieter Gerkens, min.67), Radja Nainggolan, Manuel Benson (Koji Miyoshi, min.77), Viktor Fischer et Johannes Eggestein ( Michael Frey, min.46)Eintracht Francfort :Kevin Trapp, Almamy Toure, Makoto Hasebe (Stefan Ilsanker, min.73), Martin Hinteregger, Timothy Chandler, Djibril Sow (Tuta, min.90), Kristijan Jakic, Filip Kostic, Rafael Borre (Goncalo Paciencia, min.86), Ajdin Hrustic (Daichi Kamada, min.46) et Sam Lammers (Jesper Lindstrom, min.72)Stade:BosuilstadionButs:Goncalo Paciencia (0-1, min. 90)