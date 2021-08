L’Eintracht Frankfurt et le FC Augsburg concluent leur confrontation à la Commerzbank Arena sans but (0-0)

21/08/2021 à 17h34 CEST

Les Francfort et le Augsbourg à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Arène de la Commerzbank. Les Eintracht Francfort est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Borussia Dortmund par un score de 5-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Augsbourg il a été battu 0-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Hoffenheim. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est placée en quatorzième position, tandis que la Augsbourg il est resté à la seizième place à la fin du match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Eintracht Francfort a donné accès à Daichi kamada, Makoto Hasebe et Ragnar mal pour Jens Hauge, Ajdin Hrustic et Jesper Lindström, Pendant ce temps, il Augsbourg a donné accès à Fredrik jensen, Carlos Gruezo, Michel Gregoritsch, Daniel Caligiuri et Mads pedersen pour Florian Niederlechner, Jan Moravek, André Hahn, Raphaël Framberger et Niklas Dorsch.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Francfort (Rafael Borre, Truie Djibril et Christophe Lenz) et trois à Augsbourg (Raphaël Framberger, Robert Gumny et Carlos Gruezo).

Avec ce résultat, le Francfort et le Augsbourg ils restent à égalité avec un point chacun dans le classement.

Le lendemain, l’équipe de Olivier Glasner affrontera contre Arminia Bielefeld, Pendant ce temps, il FC Augsbourg de Markus Weinzierl lui fera face Bayer Leverkusen.

Fiche techniqueEintracht Francfort :Kevin Trapp, Erik Durm, Martin Hinteregger, Evan N`Dicka, Christopher Lenz, Jens Hauge (Daichi Kamada, min.70), Jesper Lindstrom (Ragnar Ache, min.80), Ajdin Hrustic (Makoto Hasebe, min.80), Djibril Sow, Filip Kostic et Rafael BorreFC Augsbourg :Rafal Gikiewicz, Robert Gumny, Reece Oxford, Felix Uduokhai, Iago, Andre Hahn (Michael Gregoritsch, min.72), Jan Moravek (Carlos Gruezo, min.48), Niklas Dorsch (Mads Pedersen, min.72), Raphael Framberger ( Daniel Caligiuri, min.72), Ruben Vargas et Florian Niederlechner (Fredrik Jensen, min.17)Stade:Arène de la CommerzbankButs:0-0