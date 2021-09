Leipzig-Bruges : supprimer le titre de ‘Cendrillons’

in

Leipzig et Bruges se retrouvent aujourd’hui sur le sol allemand pour mener leur combat particulier pour ne pas être les « rejetés » du groupe. Les propriétaires de la Red Bull Arena sont jetés après un « set » donné au Hertha Berlin en Bundesliga, en les battant 6-0.

Justement, six buts ont été ceux subis par Jesse March à l’Etihad Stadium aux mains de Manchester City. Les Allemands, qui ont tout de même réussi à marquer trois buts ce jour-là, ils chercheront la première victoire des Champions devant un Bruges leader du championnat belge et enhardi par la présentation plus qu’acceptable livrée au PSG le premier jour.

Ceux dirigés par Philippe Clément ils ont fait match nul 1-1 contre la “Dream Team” européenne, soutenus par un jeu choral et dynamique qui les a propulsés au sommet du classement de leur pays et, ils l’espèrent, pourront livrer leurs trois premiers points aujourd’hui.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Leipzig : Gulacsi ; Klostermann, Simakan, Orban ; Mukiele, Kampl, Haidara, Szoboszlai ; Nkunku, Forsberg; Poulsen.

Sorcières : Mignolet ; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol ; Sowah, Balanta, Rits, Lang ; Vanaken ; De Ketelaere.

Stade: Arène Red Bull.

Heure: 21h00.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).