Leipzig s’enfonce défensivement en Europe

11/04/2021 à 16h40 CET

Un but sur penalty de Dominik Szoboszlai à la 92e minute, cela a permis au RB Leipzig de marquer son premier point en phase de groupes de la Ligue des champions. Bien qu’ils puissent faire match nul contre le tout-puissant Paris Saint Gremain, les Allemands sont déjà sans options pour être en huitièmes de finale, et ils ne pourront choisir que d’être troisièmes pour atteindre la Ligue Europa.

Avec 8 buts en faveur, ils sont le dernier des huit groupes qui sont de loin le meilleur buteur de tous, mais au contraire avec 13 buts encaissés, ils sont l’équipe avec le plus de buts. Toujours avec les 2 buts encaissés lors du match contre le PSG, les Allemands deviennent la première équipe des cinq ligues majeures à marquer un tel nombre de buts lors des quatre premiers matches de la compétition.

13 – Le RB Leipzig est la première équipe du top 5 des championnats européens à avoir encaissé 13 buts lors des quatre premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions. Frêle. #RBLPSG pic.twitter.com/DoFY2OMzh6 – OptaFranz (@OptaFranz) 3 novembre 2021

Après le départ de Julian Nagelsmann l’été dernier au Bayern Munich, Leipzig a du mal à obtenir des résultats égaux lors des dernières campagnes, et ils sont loin des objectifs fixés en début de saison. Huitième de Bundesliga, à 10 points du Bayern, et hors des possibilités d’entrer dans le deuxième tour de la Ligue des champions, l’équipe entraînée par Jesse Marsch fait naufrage sans but.