Lejarraga change d’entraîneur – AS.com

Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) se prépare à l’assaut du Championnat d’Europe des super-welters (la ceinture est vacante après la démission de Sergio García pour jouer un match nul). Le basque de 29 ans affrontera Dylan Charrat (20-0-1, 6 KO) à une date encore à déterminer. Il était prévu le 10 septembre à Paris, mais finalement ce ne sera pas ce jour-là.

Des bords périmés, la principale nouveauté du basque pour ce combat sera dans son coin. Kerman a rompu sa relation, de manière amicale, avec Txutxi del Valle, l’entraîneur qui le guide depuis le début de sa carrière. La décision vient parce que le combattant pense qu’il “avait besoin d’un changement”. De cette préparation dans son coin sera Ibon Larrinaga, 30 ans et également boxeur professionnel. Tous deux sont unis par une grande amitié depuis de nombreuses années et sont très motivés par les défis à venir du « Morga’s Revolver ».

“Je suis impatient et très motivé. J’ai retrouvé le désir que j’avais perdu“, dit le combattant dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’.”Nous faisons un excellent travail, nous filons très bien et il y a une bonne équipe pour arriver de manière géniale et remporter le championnat d’Europe” Larrinaga a ajouté. Malgré le changement d’entraîneur, Lejarraga continue d’être un combattant pour MGZ Promotions, une entreprise qui gère sa carrière avec Boxing Management.