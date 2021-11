Lejarraga défendra son titre européen contre Flatley

Le Biscayen Kerman Lejarraga (33-2, 25 KOs) défendra son titre de champion de L’Europe  des super-welters contre les anglais Jack flatley (17-1, 4KOs) le 3 décembre au Arène de Bilbao de la capitale de la Gascogne, comme l’a annoncé la plateforme DAZN, qui retransmettra la soirée en direct.

Le ‘Morga’s Revolver’ de 29 ans, qui a remporté la ceinture le 11 septembre à Barcelone après avoir battu les Français par décision majoritaire Dylan charratAinsi, il combattra à nouveau à Bilbao après plus de deux ans.

Puis, le 30 mars 2019, le boxeur basque a cédé la couronne continentale des poids welters au Russe David Avanesyan.

Ce combat contre Lejarraga sera le plus grand défi rencontré jusqu’à présent par Jack ‘Quiet Storm’ Flatley, ancien champion anglais de la division qui disputera son premier combat loin de Grande-Bretagne à Bilbao.

L’affiche de la soirée présente également, entre autres combats, le championnat d’Espagne des super-moyens entre Damián Biacho et Guillermo Rivero et le combat au sein des poids légers entre Samuel Carmona et le Nicaraguayen Joel Sánchez.

