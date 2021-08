Lejarraga vs Charrat, star de l’émission Matchroom le 11 septembre

Matchroom débarque pour la troisième fois en Espagne et le fait, à nouveau, avec un doublé européen à Barcelone. Le pavillon Vall d’Hebron accueillera un spectacle, un spectacle avec de grands combats, parmi lesquels il y en a plus d’un : le super poids welter européen. Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) et Dylan Charrat (20-0-1, 6 KO) joueront cette ceinture qui est vacant depuis que Sergio García a démissionné pour jouer une cravate mondiale. Le combat est très attractif et attendu. Après la vente aux enchères, le promoteur des Français a obtenu les droits de l’organiser, mais après des semaines de négociations, Matchroom a réussi à l’amener en Espagne. Le procès, en outre, a généré plus de bruit au cours des dernières heures en raison du changement de coin du ‘Morga’s Revolver’.

La deuxième européenne de la soirée sera féminine. Pour la première fois, Matchroom propose la boxe féminine en Espagne. Mary Romero (6-2, 1 KO) expose le super poids coq européen contre l’Anglaise Amy Timlin (4-0-1, 0 KO). Ce sera la première défense de la Murcienne, qui a remporté le titre continental en janvier 2020, la dernière fois qu’elle est montée sur le ring. Il a eu un procès conclu en novembre dernier en France, mais un positif au coronarivus dans son environnement proche l’a contraint à la quarantaine et le duel n’a jamais déménagé.

Deux des plus grands noms de la boxe espagnole figurent également sur l’affiche. Sandor Martin (38-2, 13 KO), qui a titré les deux premiers événements Matchroom en Espagne, boxera, même si cette fois sa ceinture européenne ne sera pas jouée (il l’a défendue en avril). Pour sa part, Kiko Martínez sera également de retour à l’action après sa défaite controversée contre Zelfa Barrett. La revanche était prévue pour le Matchroom Fight Camp (ce samedi, à partir de 20h00 sur DAZN est la dernière date), mais la mort subite de la mère de l’Anglais. Barrett n’est toujours pas prêt à revenir sur le ring et Matchroom a décidé d’offrir un match à l’ancien champion du monde pour profiter de la préparation qu’il faisait.