L’Ejido obtient les trois points après avoir battu Socuéllamos 1-3

12/09/2021 à 20:02 CEST

L’ejido joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Paquito Gimenez. Les Socuellamos est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le À. j’ai soulevé par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, L’ejido n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Alzira. Avec ce résultat, l’équipe locale est dix-huitième, tandis que L’ejido il est resté chef de la deuxième division RFEF.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Socuellamino, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de David Herrera à 20 min. Mais plus tard L’ejido a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Alex Felip quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, clôturant ainsi la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe ejidense, qui est revenue du match avec un but de Gabi Ramos à 63 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a augmenté le score grâce à un but de Oscar Garcia à 65 minutes, concluant le match avec un score de 1-3 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Socuellamos a donné accès à Chabo, Queijeiro, Nacho Huertas, Hugo et Javi Jiménez pour David Herrera, Ange Moreno, Ginaid, Diakité et Pépé Delgado, tandis que L’ejido a donné accès à Sergio Perez, Diego Simon et Hygon pour Chasseur, Jonxa et Garcia.

L’arbitre a donné un carton jaune à Socuellamos (Javi Jiménez), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Socuellamos se retrouve avec zéro point et L’ejido obtenir quatre points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Josico affrontera contre La Nucia, tandis que L’ejido de Fran Alcoy lui fera face À. Pulpileño.

Fiche techniqueSocuellamos :Ramos, Toboso, Quintana, Ángel Moreno (Queijeiro, min.57), Diakité (Hugo, min.74), David Herrera (Chabo, min.46), Cortijo, Perez, Pepe Delgado (Javi Jimenez, min.74), Ginaid (Nacho Huertas, min.57) et AlbertoL’Ejido :Godino, Checa, Squadrone, Jonxa (Diego Simón, min.80), Gabi Ramos, Álex Felip, Tena, García (Higón, min.87), Montero (Sergio Perez, min.72), Casi et Óscar GarcíaStade:Paquito GimenezButs:David Herrera (1-0, min. 20), Álex Felip (1-1, min. 41), Gabi Ramos (1-2, min. 63) et Óscar García (1-3, min. 65)