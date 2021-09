L’Ejido reçoit At. Pulpileño

in

18/09/2021 à 19:21 CEST

Dimanche prochain à 19h00 se jouera le match de la troisième journée de la Deuxième RFEF, qui mesurera L’ejido et à À. Pulpileño dans le Municipalité de Saint-Domingue.

L’ejido visages aux esprits renforcés pour le match de la troisième journée après avoir battu le Socuellamos dans le Paquito Gimenez par 1-3, avec tant de Oscar Garcia, Gabi Ramos et Alex Felip. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour, avec une séquence de quatre buts pour et deux contre.

Du côté des visiteurs, le À. Pulpileño réussi à vaincre le À. j’ai soulevé 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Diégo, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de L’ejido. Sur les deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième RFEF, le À. Pulpileño l’un d’eux a gagné avec un bilan d’un but pour et deux contre.

En tant que local, L’ejido il a fait match nul dans son seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième RFEF. A la maison, le À. Pulpileño n’a pas réussi à gagner lors de leur seul rendez-vous loin de chez eux.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que les locaux devancent leur rival avec un point d’écart. L’équipe de François Alcoy Il arrive au match en première position et avec quatre points avant le match. Pour sa part, le À. Pulpileño il compte trois points et se classe 10e de la compétition.