Lekavicius exécute un Baskonia incohérent

02/12/2021 à 21:29 CET

Le Lituanien Lukas Lekavicius, avec huit points consécutifs dans la dernière ligne droite, a exécuté jeudi un Bitci Baskonia inconsistant qui a réagi tardivement et a perdu au fond de l’Euroligue, Zalgiris Kaunas, 72-68 dans un match qu’il n’a pas pu contrôler.

ZAL

BAS

Zalgiris (19 + 13 + 14 + 22)

Kalnietis (10), Strelnieks (5), Milaknis (6), Cavanough (9) et Nebo (10) -cinq de départ-, Lekavicius (13), Dragic (-), Blazevic (8), Webster (4), Miniotas (2) et Oulanovas (5).

Basconie (21 + 19 + 11 + 21)

Granger (11), Baldwin (7), Giedraitis (6), Sedekerskis (7) et Enoch (13) -cinq de départ-, Lamar Peters (10), Fontecchio (12), Marinkovic (-), Nnoko (2) et Kurucs (-).

Arbitres

Borys Ryzhyk (Ukraine), Elias Koromilas (Grèce) et Igor Dragojevic (Monténégro). Sans éliminé.

Pavillon

Arène de Zalgiris. 7 335 spectateurs

Le gardien balte, qui a terminé avec 23 crédits d’évaluation, a parfaitement exécuté le rythme d’un duel qui s’est joué avec rapidité et beaucoup de rythme et a donné du sens au jeu de Zalgiris.

Les Catalans ont répété de vieilles erreurs et n’ont pas eu de continuité dans un match dans lequel ils ont raté des joueurs clés tels que Wade Baldwin, qui n’a pas réussi à entrer dans le match et à marquer davantage dans les différentes phases de l’affrontement.

Steven Enoch était le meilleur des Basques avec 13 points et 10 rebonds et bien que Jayson Granger et Simone Fontecchio aient capitalisé sur la réaction finale de Baskonista, ils n’ont pas réussi à entamer un triomphe qui aurait réengagé l’équipe au classement.

Les Lituaniens sont mieux entrés dans le jeu et ont pris les premiers loyers du succès extérieur, mais le Baskonia a réagi sur le dos d’un splendide Steven Enoch, supérieur à ses pairs dans la peinture.

La patience des Catalans les a rendus accros au jeu et après un premier acte rapide, le tableau de bord reflétait un 21-19 qui laissait le jeu ouvert.

Les absences intérieures des greens ont ouvert une voie navigable dont l’équipe de Neven Spahija a tenté de profiter, qui ajustait sa défense au fil des minutes jusqu’à ce qu’elle devance un triplé de Rokas Giedraitis, mais l’équipe a de nouveau réagi. au rythme de joueurs comme Lukas Lekavicius qui a retrouvé ses coéquipiers avec succès.

Avant la pause, Zalgiris a endossé un set 11-2 qui a ouvert un écart important 40-32, ce qui a obligé l’équipe du Barça à s’améliorer pour vaincre les Baltes, qui ont dominé en énergie et surtout marqué les distances en raison du succès extérieur que n’a pas eu celui de Neven Spahija.

Il n’y a pas eu beaucoup de changements sur le parquet lorsque les deux équipes sont revenues après avoir traversé les vestiaires.

Tadas Sedekerskis a marqué sept points consécutifs, les seuls pour Baskonia dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps, mais Zalgiris a réduit ses pourcentages de tirs et les Vitorians ont réussi à réduire avec un 0-9.

Les locaux ont réussi à se réveiller avec le départ de Lukas Lekavicius sur le court et ont tenu à distance les Catalans, qui se sont notamment améliorés en défense et Ils ont été placés avec un 51-46 à dix minutes de la fin d’un jeu avec de nombreuses erreurs, qui se sont accentuées dans les premières mesures du dernier tour.

Les Zalgiris, plus ordonnés, ont commencé à ajouter et à ouvrir un petit écart compliqué en même temps car il était difficile pour Baskonia d’ajouter chaque point.

Avec Wade Baldwin hors du match, Mantas Kalnietis et Arturas Milaknis ont marqué deux 3 points pour porter le score à 61-52 à cinq minutes de la fin, mais les baskonistas n’ont pas jeté l’éponge et se sont emparés du duel avec deux tirs de Jayson Granger d’au-delà de l’arc qui a égalé l’affrontement à 63 avec deux minutes à jouer.

Cependant, Lukas Lekavicius est réapparu, marquant huit points consécutifs pour terminer le match, 72-68.