Lela Rose RTW Printemps 2022 – WWD

La designer Lela Rose était excitée et prête à organiser une réunion en plein air à la Fashion Week de New York, mais dans les semaines qui ont précédé l’événement, elle a décidé de changer de vitesse en raison des incertitudes causées par la pandémie en cours (ainsi que des aspects pratiques des affaires). Au lieu de cela, Rose a photographié sa collection printanière romantique au Bartow-Pell Mansion Museum dans le Bronx et a organisé des rendez-vous personnels dans le showroom de la marque au centre-ville.

La collection, à la manière de Rose, était romantique, girly et optimiste (la palette pastel était super fraîche pour la marque) avec de nombreuses offres pour sa cliente qui est plus que prête à s’habiller.

Le regard: Romance facile et moderne avec la beauté et l’opulence d’un jardin anglais.

Citation à noter : “Le tout, c’est les jardins anglais et Catherine la Grande”, a déclaré Rose lors d’une visite de la salle d’exposition au printemps. “C’est comme le plafond tiré de Versailles, fait dans ce motif et cet imprimé de médaillons, c’était notre version de celui-ci – taffetas, magnifique, vraiment exagéré… Tout ce qui se vend en ce moment, rien n’est ” simple et sûr “. ‘ Nous sommes donc enthousiasmés par les couleurs fabuleuses.

Pièces clés : Des séparations pastel simples (avec des détails froncés en perles à grande échelle) et des robes avec des détails en dentelle froncée, plissée ou florale (comme dans une robe de jour limoncello remarquable); fleurs de jardin peintes et robes imprimées de médaillons (une robe bustier imprimée ou un numéro léger avec des manches blousantes à volants); une robe bustier à épaules dénudées en écume de mer se sentait très à l’époque d’une manière moderne.

Les plats à emporter : Les idées de Rose sur la «royauté moderne» ont bien fonctionné à travers les modes simples et animées de la collection.