L’élaboration de programmes d’études n’est pas un exercice de bureau

Par Vimala Ramachandran

Cela fait 16 ans que le dernier National Curriculum Framework (NCF) a été rédigé par le NCERT. Le Centre a nommé un comité de 12 membres présidé par K Kasturirangan pour en rédiger un nouveau. Le projet de politique éducative de 2019 (qui a ensuite été approuvé en 2020, mais avec plusieurs modifications) a également été rédigé par un comité dirigé par Kasturirangan.

Beaucoup de choses ont changé dans le paysage de l’éducation à cause de Covid, et il y a beaucoup de remous sur le contenu et le processus de l’éducation scolaire. Les recherches menées au cours des deux dernières années mettent en évidence trois problèmes importants : l’exacerbation des inégalités en raison de la fracture numérique existante, une forte augmentation du nombre d’enfants non scolarisés (en raison des fermetures d’écoles, de la migration) et l’énorme perte d’apprentissage signalée non seulement en Inde , mais à travers le monde.

Dans le même temps, le NEP 2020 a suscité un intérêt pour la centralité des connaissances fondamentales de la lecture/écriture et de l’arithmétique, les éléments constitutifs de l’apprentissage. Lorsque les enfants n’apprennent pas les bases – lire avec compréhension, lire des mots familiers et des non-mots, aisance orale, reconnaissance et discrimination des nombres, résolution de problèmes simples d’addition et de soustraction et compréhension de la valeur de position – leur capacité à avancer est compromise. Le fardeau cumulatif de ne pas apprendre s’aggrave au fur et à mesure que l’enfant passe d’une année à l’autre, ce qui entraîne de nombreux échecs ou abandons.

La révision du cadre curriculaire national pourrait créer une opportunité pour une réforme systémique fondamentale. NCF 2005 avait de bonnes idées, des suggestions concrètes et efficaces pour s’éloigner de l’apprentissage par cœur, développer des compétences de réflexion/analyse et faire de l’éducation un processus créatif. Cependant, comme par le passé, il y avait un écart énorme entre l’intention et la mise en œuvre. NCF 2005 n’a pas conduit à la transformation attendue avec impatience.

La première opportunité/défi auquel le comité nouvellement nommé est confronté est non seulement de proposer de nouvelles idées, mais de faire des systèmes d’examen/d’évaluation une partie inhérente du cadre du programme d’études. Tant que nous continuerons à évaluer la mémoire et les informations à travers un régime d’examens périodiques, il serait impossible de renverser le système pour se concentrer sur la saisie des concepts, réfléchir aux solutions, faire de l’apprentissage une partie intégrante de la vie des enfants et contextualiser les connaissances. La pensée critique et l’application des connaissances à la vie quotidienne sont acceptées comme l’une des compétences les plus importantes nécessaires au 21e siècle. De même, la créativité est essentielle pour penser et s’adapter à un écosystème en mutation.

La seconde est de reconnaître l’inégalité inhérente à notre société. On sait depuis longtemps que le capital social que les enfants apportent avec eux à l’école leur donne une longueur d’avance. Les enfants issus de foyers riches en imprimés et dont les parents sont instruits sont mieux à même de naviguer dans les premières années de la scolarité que les enfants qui n’ont pas de matériel de lecture à la maison et dont les parents sont peu ou pas instruits. Cela a été mis en évidence pendant le verrouillage de Covid – à peine 24% des enfants urbains et 8% des enfants ruraux s’engagent régulièrement dans l’apprentissage en ligne, selon le rapport Locked Out (septembre 2021). Le nouveau comité du cadre du curriculum doit garder ces enfants au centre de l’attention afin que l’école puisse offrir aux enfants des règles du jeu équitables.

La troisième consiste à concevoir des moyens de rendre le programme suffisamment flexible pour garantir que les enfants reçoivent un enseignement au bon niveau et que chaque enfant bénéficie d’un soutien pour gravir les échelons de l’apprentissage à son propre rythme. Enseigner aux bons niveaux n’est possible que lorsque les enseignants ont à la fois l’autonomie et les connaissances/compétences requises pour travailler avec les enfants en petits groupes afin de faciliter l’apprentissage. L’Inde a accueilli plusieurs petites et grandes initiatives qui ont mis en évidence l’importance de commencer là où se trouve l’enfant, de tirer parti de ses connaissances existantes et de lui permettre d’aller de l’avant. Une approche unique n’a jamais fonctionné, surtout à l’école primaire. L’Inde doit passer d’un enseignement basé sur la craie et la parole, la mémorisation et les manuels à des processus d’apprentissage pédagogiques plus interactifs. Réviser les manuels sans s’occuper des autres matériels d’apprentissage pourrait nous replonger dans le même vieux moule. Le cadre du curriculum doit pousser à rendre les salles de classe plus interactives et flexibles.

Le quatrième est d’interpréter l’accent mis par le NEP 2020 sur les systèmes de connaissances indiens « y compris les connaissances tribales, les modes d’apprentissage autochtones et traditionnels… en mathématiques, astronomie, philosophie, yoga, architecture, médecine, agriculture… , traditionnel (cultures biologiques, agriculture naturelle, etc.)…” de manière constructive. Ce sera peut-être le plus grand défi parce que ces idées et ces sujets n’ont jamais vraiment fait partie du programme scolaire ou universitaire depuis l’Indépendance. Il reste à voir comment cela se positionnerait dans le nouveau cadre curriculaire, sans aucun préjugé envers une communauté ou un groupe spécifique. De même, cela ajoutera-t-il à la « charge du programme » comme on le craignait, ou cela sera-t-il intégré de manière transparente dans les études sociales, l’histoire, les sciences de l’environnement et les domaines scientifiques de base comme la physique, la chimie, la biologie et les mathématiques ?

Ce n’est que le début d’un long voyage, qui devrait non seulement réinventer le programme, la pédagogie et relier l’enseignement-apprentissage aux systèmes de connaissances locaux, mais aussi restructurer simultanément l’évaluation. Tout cela nécessiterait une reconversion et une réorientation des enseignants, leur donnant plus d’autonomie au sein de la classe et les encourageant à utiliser des moyens créatifs pour lier le programme aux connaissances locales. La communauté enseignante et les administrateurs devraient également faire preuve d’une plus grande responsabilité envers les enfants, en s’assurant que chacun apprend dans un environnement non discriminatoire. L’enseignant est la clé, et le nouveau comité sera grandement enrichi s’il consulte les enseignants et sollicite leurs suggestions pour transformer la salle de classe en un espace passionnant d’exploration et d’apprentissage. La rédaction d’un cadre curriculaire ne peut pas être un exercice de bureau.

L’auteur est professeur à la retraite, NIEPA, et ancien directeur, ERU Consultants Pvt Ltd

