L’élan baissier ramène le prix à 0,11 $ ⋆ Crypto new media

Les derniers graphiques d’analyse des prix VeChain montrent une baisse des prix. Le graphique sur 1 jour montre de meilleurs résultats par rapport au graphique sur 4 heures. Le niveau de support est toujours là juste en dessous du prix à 0,11 $.

L’analyse des prix de VeChain montre une légère baisse du prix aujourd’hui. Les ours ont repris l’avantage, les taureaux ayant interrompu leur pente pendant une courte période.

La volatilité diminue sur le graphique à 1 jour, ce qui pourrait inverser la tendance, mais si les ours réussissent à augmenter la volatilité, on peut s’attendre à ce que la dynamique baissière augmente encore plus et que le prix puisse descendre en dessous de son niveau actuel qui est de 0,11 $. Les dernières heures ont été très fructueuses pour les ours, et la dernière mise à jour ne montre aucune différence.

Tableau des prix VET/USD sur 1 jour : la variation des prix porte l’EFP à 0,11 $

Le graphique des prix VET/USD à 1 jour montre une chance pour les taureaux d’aller de l’avant et d’obtenir une position plus élevée sur le graphique. L’élan baissier a été continuellement en tête au cours des derniers jours, mais aujourd’hui, la crypto-monnaie soutient les taureaux.

Les niveaux de prix augmentent progressivement, mais la dynamique n’est pas encore assez forte pour franchir 0,11 $. La moyenne mobile (MA) dans le graphique sur 1 jour est de 0,13 $, ce qui est bien au-dessus de la valeur du prix en raison de l’avance baissière de la semaine précédente.

Tableau des prix VET/USD 1 jour. Source : TradingView

En creusant davantage dans l’analyse des prix VeChain, la volatilité diminue, ce qui est une indication positive, tandis que la bande supérieure de Bollinger a baissé à 0,14 $ et la bande inférieure de Bollinger a augmenté jusqu’à 0,10 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est également sur le point d’augmenter et affiche actuellement le score à 53.

Analyse des prix VeChain: les ours perturbent le mouvement haussier pour atteindre 0,11 $

Le graphique d’analyse des prix VeChain sur 4 heures montrant les valeurs des crypto-monnaies est en baisse aujourd’hui. Les taureaux ont dominé les charts au cours des dernières heures, mais les ours ont pu reprendre la charge une fois de plus.

Le prix a baissé à 0,117 $, ce qui est juste en dessous de la moyenne mobile qui est de 0,12 $. La volatilité diminue pour le graphique des prix et la ligne de tendance est également en faveur des ours.

Tableau des prix VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les bandes de Bollinger sont très importantes pour informer sur les dernières tendances, et leurs valeurs sont en tant que telles ; la bande supérieure est présente à 0,14 $ et la bande inférieure est présente à 0,11 $, respectivement. Le score RSI est également en baisse et a baissé à 41,48.

Graphique des indicateurs techniques VET/USD. Source : TradingView

Les mises à jour les plus récentes montrent des signes haussiers, les haussiers faisant des efforts pour briser la pression baissière continue. Le graphique des indicateurs techniques VET/USD montre également des signes positifs pour les acheteurs, car il y a 10 indicateurs du côté acheteur, six du côté vente et 10 du côté neutre.

L’indicateur des moyennes mobiles devient également haussier et nous informe que la tendance générale de la journée a été haussière. Il montre un signal d’achat, avec neuf indicateurs à la position d’achat, cinq à la vente et un seul à la position neutre.

Comme les deux concurrents ont joué avec acharnement, les oscillateurs affichent des signes neutres, avec neuf oscillateurs en position neutre et un oscillateur chacun en position de vente et d’achat, respectivement.

Conclusion de l’analyse des prix VeChain

À partir de l’analyse des prix VeChain sur 1 jour et 4 heures ci-dessus, on peut déduire que la dernière tendance de la crypto-monnaie a été légèrement baissière. Les niveaux de prix ont chuté à 0,12 $ selon l’analyse et devraient baisser encore plus.

Si le niveau de support à 0,11 $ reste à maintenir, les taureaux ont une chance de revenir. Mais si les baissiers continuent de baisser le prix, un nouveau plus bas peut être attendu au-delà du niveau de support.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.