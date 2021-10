L’élan des ventes de Metroid Dread au Royaume-Uni marque un grand moment pour la série

Image : Nintendo

Même s’il faudra plusieurs semaines pour que les chiffres des ventes soient publiés à l’échelle mondiale, il semblerait que Terreur Metroid a démarré en force, grâce à une vaste campagne marketing de Nintendo et à un bouche-à-oreille positif en ligne. Les ventes au Royaume-Uni ont été parmi les premières à se concrétiser, et bien qu’elles n’aient pas réussi à dépasser les titres multiplateformes Loin cri 6 et FIFA 22, le week-end de lancement de Dread en a plus que probablement fait la meilleure ouverture d’IP dans le pays en tenant compte des téléchargements d’eShop (au moment de la rédaction, c’est le numéro un dans le graphique eShop du Royaume-Uni et des États-Unis).

La série n’a pas été historiquement l’une des plus réussies de Nintendo, avec son influence et son impact culturel dépassant les ventes réelles, mais Dread peut peut-être inverser la tendance grâce à une combinaison de sa qualité et de son arrivée sur le très populaire Switch. Pourtant, les données de vente et la position des jeux Metroid dans l’ensemble sont intéressantes, et un nouveau rapport de GamesIndustry.biz (axé sur le marché britannique) est une lecture fascinante de ce point de vue.

Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil car il passe en revue l’historique des ventes de la série au Royaume-Uni, donnant un aperçu du moment où la propriété intellectuelle était la plus proche d’une percée majeure (apparemment à l’époque de Metroid Prime et Metroid Prime : Chasseurs), et montrant que – au Royaume-Uni au moins – la vedette emblématique de la série, Super Metroid, fonctionnait assez mal à l’époque. C’est sans doute parce qu’à ce moment-là, la SEGA Mega Drive poussait la SNES durement sur le marché britannique, mais c’est intéressant à voir.

Vous trouverez ci-dessous un petit extrait du rapport, lié aux 5 dernières années de la franchise et à un revirement avec les efforts de MercurySteam sur Dread et auparavant Metroid : le retour de Samus.

Lorsque Metroid est revenu en 2016, il s’agissait d’une autre version controversée – Metroid Prime: Federation Force sur Nintendo 3DS. Semblable à Hunters à certains égards, Federation Force s’est concentré sur l’action et le multijoueur. Mais ce n’était pas ce que voulaient les fans, qui n’aimaient pas la bande-annonce originale et ont demandé à Nintendo d’annuler le jeu via une pétition. Il a reçu des critiques moyennes et n’a même pas été répertorié au Royaume-Uni. En dehors de la réédition NES Classic Metroid, Federation Force reste le Metroid le plus vendu au Royaume-Uni.

De manière critique, les choses se sont améliorées en 2017 lorsque Nintendo est revenu aux racines 2D de Metroid avec un remake de Metroid Prime 2. Appelé simplement : Metroid : Samus Returns, le jeu a été réalisé par le studio européen MercurySteam et a été très bien accueilli par la critique. Malheureusement, il a été lancé très tard dans la durée de vie de la 3DS (le Switch a été lancé six mois plus tôt) et les ventes du jeu étaient faibles. Mais il s’est vendu plus que le jeu sur lequel il était basé, et même mieux que Metroid Zero Mission.

Il n’était pas surprenant que MercurySteam ait été invité à nouveau à créer un autre Metroid 2D. Metroid Dread est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch. Fortement soutenu par Nintendo, le jeu a reçu de nombreux éloges de la critique. Les ventes de lancement du jeu étaient juste légèrement inférieures au lancement de Metroid Prime, mais en termes de revenus, il s’agit du lancement de jeu Metroid le plus rentable à ce jour.

En effet, Metroid Dread, après seulement une semaine, est déjà le huitième jeu Metroid le plus vendu (et sixième en termes de revenus) et a déjà dépassé Samus Returns. Et c’est sans inclure les données de téléchargement numérique du jeu.

Aussi, voici une ligne de validation si, comme ce scribe, vous déplorez souvent les faux pas de Nintendo avec le brillant Trilogie Metroid Prime sortie sur Wii.

En 2009, Nintendo a sorti une compilation de sa Prime Trilogy. Ce jeu n’a été publié qu’en quantité limitée, c’est pourquoi il n’a été classé que n ° 11 dans la liste des jeux Metroid les plus vendus.

Tout est très intéressant, assurez-vous de consulter le rapport complet pour voir où se situe votre jeu Metroid préféré en termes de ventes au Royaume-Uni.

