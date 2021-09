L’élan est rétabli alors que des hommages sont rendus à la légende des chats noirs

Cela a été une autre semaine mouvementée sur Wearside. Il a vu Sunderland atteindre les 16 derniers de la Coupe Carabao et remporter son cinquième match consécutif à domicile. Il y avait aussi de tristes nouvelles alors que la légende des Black Cats Len Ashurst, le détenteur du record du plus grand nombre d’apparitions sur le terrain pour le club, est malheureusement décédée. Nous avons également les dernières nouvelles de Ladies and Academy et plus encore.

Sunderland Round-Up: Retour aux voies gagnantes en hommage à la légende des chats noirs

Progression en Coupe Carabao et cinquième victoire consécutive à domicile

Sunderland s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe Carabao après une victoire 2-0 contre le leader de la Ligue 1 Wigan Athletic. L’entraîneur-chef Lee Johnson a apporté neuf changements à l’équipe qui, de manière décevante, ont laissé filer une avance de deux buts à Fleetwood Town.

Ceux qui sont entrés dans l’équipe ont excellé alors que Sunderland a confortablement éliminé leurs rivaux de League One. Les buts de Nathan Broadhead et Luke O’Nien ont scellé la victoire. Les Black Cats se rendront à QPR au cours des 16 derniers.

Samedi, les hommes de Johnson ont fait face à un test difficile à domicile face à Bolton Wanderers, qui avait récemment battu Ipswich Town 5-2 à l’extérieur. Cependant, les Black Cats prolongeraient leur séquence de victoires à domicile à cinq avec une victoire 1-0.

Dans un match de bout en bout avec les deux équipes créant des opportunités de but, c’est l’arrière droit Carl Winchester qui a marqué le seul but du match grâce à une passe décisive de son compatriote Dennis Cirkin.

Winchester, qui devient un héros culte à Sunderland après son passage au poste d’arrière droit du milieu de terrain, a maintenant marqué trois buts cette saison, qui ont tous été des buts gagnants.

Décès de la légende des chats noirs

La légende des Blacks Cats, Len Ashurst, est malheureusement décédée samedi. Ashurst a fait 458 apparitions pour Sunderland, un record pour un joueur de champ. Il a également dirigé le club de 1984 à 1985 où il a guidé son équipe jusqu’à la finale de la Coupe de la Ligue. Malheureusement, ils ont perdu la finale et leur statut de première division.

On se souviendra d’Ashurst pour sa défense sans fioritures à Sunderland et ses sorts de direction à Cardiff City et dans le comté de Newport, où il a mené l’équipe galloise sans prétention aux quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Mesdames et nouvelles de l’Académie

Les Sunderland Ladies ont maintenu leur invincibilité en début de saison grâce à un but contre son camp tardif pour sauver un point au Stadium of Light. Les Lady Black Cats ont affronté le Lewes FC Women, les visiteurs prenant rapidement les devants. Sunderland a riposté mais a trouvé Lewes difficile à briser. Les Black Cats ont dominé la deuxième mi-temps, mais il leur a fallu un but contre leur camp pour les remettre dans le match et porter leur invincibilité à quatre matchs en début de saison.

Pendant ce temps, les Sunderland U23 ont perdu à domicile contre leurs rivaux du nord-est de Middlesbrough à domicile au début de la semaine dernière. Les jeunes sont tombés sur une défaite 3-1. Ils occupent désormais la 14e place du classement PL2 Division 2. Ils se rendront lundi aux Wolves, quatrièmes, dans le but de mettre leur récente défaite derrière eux.

Le gardien part en prêt

Le jeune gardien Anthony Patterson, qui a disputé quatre matches avec l’équipe première du club cette saison, a rejoint la Ligue nationale du comté de Notts avec un prêt à court terme. Patterson défiait Lee Burge pour la position de numéro un à Sunderland; cependant, l’arrivée du tireur allemand Thorben Hoffmann du Bayern Munich, désormais numéro un, a permis au jeune talentueux d’acquérir plus d’expérience en équipe première en prêt.

Le directeur sportif Kristjaan Speakman a déclaré : « Anthony a le potentiel de se développer davantage et afin d’optimiser ce processus, nous pensons qu’il a besoin d’une exposition régulière au football en équipe première. Ce transfert de prêt représente une excellente opportunité pour lui d’acquérir plus de minutes dans un cadre senior, et nous sommes impatients d’observer et d’évaluer ses progrès.

