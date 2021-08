L’élan haussier dépasse les 0,33 $ de manière formidable Crypto new media

TL;Répartition DR

Les taureaux montrent une réaction immédiate après une légère baisse selon l’analyse des prix Dogecoin. Les niveaux de prix ont bondi à 0,331 $. La récupération révolutionnaire porte le support à 0,28 $.

Dogecoin-price-analysis-2021-08-20″> La dernière analyse de prix Dogecoin montre un fort retour du côté haussier, alors que le prix a soudainement dépassé 0,33 $. Cela a été une excellente nouvelle pour les acheteurs, qui peuvent sécuriser leur position sur le marché en achetant plus d’actifs. L’élan était si fort qu’il a également franchi la moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 0,31 $. Une hausse historique des niveaux de prix est attendue si les niveaux de prix continuent d’évoluer vers le haut.

Tableau des prix DOGE/USD sur 1 jour : la crypto-monnaie dépasse les obstacles pour atteindre 0,33 $

Le graphique des prix sur 1 jour montrant l’analyse des prix Dogecoin est très favorable au DOGE/USD. Les niveaux de prix ont repris de l’élan et les taureaux continuent de se battre pour rétablir leur suprématie. Les niveaux de prix ont atteint 0,331 $, ce qui est un progrès appréciable par rapport aux tendances baissières qui ont suivi la semaine dernière. La moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 0,31 $, a été laissée de côté par rapport au niveau de prix actuel. La ligne de tendance à court terme va à la hausse et les tendances futures devraient s’avérer favorables à la crypto-monnaie.

Tableau des prix DOGE/USD 1 jour. Source : TradingView

L’indice de force relative a presque atteint la limite de surachat, car il affiche actuellement une valeur de 69,10. Pendant ce temps, alors que la volatilité continue de croître pour les taureaux, la bande supérieure de Bollinger a atteint 0,36 $ tandis que la bande inférieure a atteint 0,16 $ simultanément.

Analyse des prix Dogecoin: les acheteurs prennent d’assaut le marché, augmentant encore le volume

L’analyse des prix Dogecoin de 4 heures a observé une augmentation considérable des prix aujourd’hui, les niveaux de prix battant leurs propres records et atteignant un nouveau sommet à 0,336 $. L’élan a été accablant pour les ours, et ils ont été incapables de maîtriser les taureaux. Les niveaux de prix sont bien supérieurs à la valeur moyenne mobile qui est de 0,312 $ au cours de l’heure actuelle. De plus, la courbe SMA 20 a croisé le SMA 50 qui est un indicateur très haussier pour le marché.

Tableau des prix DOGE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le score RSI est également élevé et se situe actuellement à 61,67, tandis que la valeur des bandes de Bollinger est présente à 0,31 $ dans le graphique des prix sur 4 heures. La volatilité se propage et la valeur des bandes de Bollinger supérieures a atteint 0,332 $ et la bande inférieure a atteint 0,28 $ de niveaux, respectivement.

Tableau des indicateurs techniques DOGE/USD. Source : TradingView

La tendance globale pour aujourd’hui a été extrêmement haussière, comme les indicateurs techniques le confirment également. Le résumé rapporte qu’un total de 16 indicateurs sont présents à l’espace d’achat, 10 au neutre et aucun à l’espace de vente. L’indicateur des moyennes mobiles montre également de forts signaux haussiers, avec 14 indicateurs présents à la position d’achat, un au neutre et aucun indicateur au point de vente.

La tendance générale a été déterminée et elle est en outre approuvée par les oscillateurs. Les oscillateurs deviennent haussiers, avec deux indicateurs en position d’achat, laissant neuf au neutre et zéro en position de vente.

Conclusion de l’analyse des prix Dogecoin

De l’analyse des prix Dogecoin ci-dessus, on peut déduire qu’une nouvelle amélioration du prix DOGE/USD peut être prédite si la tendance gagnante suit. Les niveaux de prix devraient atteindre un nouveau sommet au-dessus de 0,33 $ si les acheteurs continuent de frapper le marché. Ce n’est que si le niveau de support à 0,28 $ reste le même que les graphiques des prix observeront de plus grandes réalisations du côté haussier. La résistance à 0,34 $ peut être brisée de cette manière et de nouveaux records peuvent être construits pour la crypto-monnaie.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.