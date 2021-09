L’élan haussier se dégonfle alors que les ours franchissent 31 $ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

La dernière analyse des prix Uniswap montre une baisse des prix. La dynamique baissière a ramené le prix à 30 $. La résistance reste encore une fois intacte à 31 $.

L’analyse des prix d’Uniswap est baissière pour la journée, car les ours ont réussi à se frayer un chemin à travers l’élan haussier. L’élan baissier a été suffisamment considérable pour abaisser les niveaux de prix à la valeur de 30 $.

Les dernières heures ont été extrêmement fructueuses pour les taureaux, car la tendance à la hausse était énorme et a donné des résultats positifs sur la valeur globale de la crypto-monnaie. Pourtant, les progrès les plus récents vont en faveur des ours, comme le montrent les graphiques des prix.

Tableau des prix UNI/USD sur 1 jour : prix en passe de franchir l’obstacle des 31 $

Le graphique des prix UNI/USD à 1 jour détecte une hausse soudaine des prix aujourd’hui, car les niveaux de prix ont presque dépassé les 30 $. La semaine dernière a été imprévisible pour la crypto-monnaie, car il y a eu un contrôle baissier sur les graphiques.

Mais, la tendance d’aujourd’hui va en faveur des haussiers, et on s’attend à ce que l’élan haussier du soulèvement s’intensifie encore plus. La valeur de la moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 28 $, a également été traversée par la valeur du prix d’aujourd’hui.

Tableau des prix UNI/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité, en revanche, est à la hausse, ce qui n’est pas une indication positive pour l’avenir. Les bandes de Bollinger sont également importantes pour déterminer les tendances et actuellement, leur valeur supérieure se situe à 31 $ et la valeur inférieure à 25,2 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) a également augmenté jusqu’à 62,18 aujourd’hui.

Analyse des prix Uniswap : la dynamique baissière interrompt la progression haussière

L’analyse des prix Uniswap sur 4 heures soutient les ours aujourd’hui, car le prix a baissé à 30 $ selon la dernière mise à jour. La semaine dernière a été très fructueuse pour les taureaux, mais aujourd’hui, les tendances se sont inversées en faveur des ours.

La moyenne mobile est toujours inférieure à la valeur du prix et se situe à 29,33 $ alors que la moyenne des bandes de Bollinger est également fixée à 28 $ dans le tableau des prix sur 4 heures.

Tableau des prix UNI/USD sur 4 heures. Source : TradingView

De plus, la bande supérieure de Bollinger nous montre la valeur de 31 $ tandis que la bande inférieure nous montre la valeur exacte de 25 $. Pendant ce temps, comme la ligne de tendance à court terme est en faveur des taureaux, le score RSI est proche de la marque de surachat, c’est-à-dire 69.

Tableau des indicateurs techniques UNI/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques UNI/USD suivant confirme encore les tendances générales observées au cours de la journée. Dans l’ensemble, la journée a été plus favorable aux haussiers, car le graphique des indicateurs techniques montre un signal haussier.

Il y a 15 indicateurs qui sont présents à la position d’achat, neuf au neutre, et les deux indicateurs restants sont à la position de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles nous renseigne sur les tendances générales qui ont eu lieu au cours de la semaine. La moyenne a été forte, c’est pourquoi elle montre une indication haussière, avec 14 indicateurs à l’achat, un au neutre et aucun au point de vente.

Les oscillateurs deviennent également neutres pour la journée, car les acheteurs et les vendeurs se font concurrence pour gagner sur la tendance du marché. Il y a huit oscillateurs à la position neutre, deux à la vente et un seul oscillateur à la position d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix Uniswap

L’analyse des prix Uniswap 1 jour et 4 heures confirme que la tendance la plus récente a été baissière, ce qui a entraîné une baisse des prix.

Le prix a baissé jusqu’à 30,1 $, ce qui est une valeur très faible par rapport à sa position au cours des dernières heures. Pourtant, le niveau de support à 25 $ est assez fort et il est peu probable que le prix descende plus bas que le support, car les taureaux ont été plus forts auparavant.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.