L’élan haussier s’intensifie alors que l’ESO atteint un pic de 5,42 $ Crypto new media

L’analyse des prix EOS révèle que les taureaux se battent lentement pour la supériorité. Les chiffres sont présents à 5,4 $ pour les taureaux. Une forte résistance bloque l’élan à 5,89 $.

EOS-price-analysis-2021-08-21″> L’analyse des prix EOS montre un niveau relativement plus élevé de dynamique haussière dans les mises à jour. Il y a eu des moments où les ours ont profité et ont pu surpasser les taureaux. Pourtant, la crypto-monnaie laisse entrevoir des efforts haussiers réussis à l’avenir alors que les prix ont bondi aujourd’hui à 5,43 $. Cela a été possible grâce à la présence d’un support solide à 4,74 $.

Tableau des prix EOS/USD sur 1 jour : EOS réduit à 5,42 $

Le graphique des prix sur 1 jour montrant le rapport sur les crypto-monnaies indique une baisse surprenante des niveaux de prix aujourd’hui. Les ours ont réussi à franchir la barrière créée par les acheteurs et ont abaissé la valeur à 5,43 $. Cette valeur est toujours en avance sur la moyenne mobile (MA) d’aujourd’hui soit 5,34 $, car la tendance majoritaire observée au cours de la semaine dernière a été haussière. L’écart entre les bandes de Bollinger se creuse ce qui signifie que la tendance actuelle va s’intensifier.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

Les autres valeurs liées aux bandes de Bollinger sont ici ; la bande supérieure a atteint 5,89 $ de valeur tandis que la bande inférieure touche 3,73 $ de valeur. Le score de l’indice de force relative (RSI) est de 64,43, ce qui est toujours acceptable car il l’est du côté des acheteurs.

Analyse des prix EOS: la dynamique haussière rebondit à 5,43 $ après une frappe baissière

Le graphique des prix sur 4 heures indique que la crypto-monnaie a connu une augmentation qui a porté la valeur du prix à 5,43 $. Les dernières heures ont été critiques pour le prix alors que les chandeliers baissiers ont continué de croître en dynamique. Pourtant, au cours de cette heure, le prix a subi un changement majeur car il a franchi la valeur moyenne mobile qui est de 5,38 $. Les bandes de Bollinger montrent un support pour la crypto-monnaie car la valeur supérieure a atteint 5,42 $ et la valeur inférieure a atteint 4,74 $.

Tableau des prix EOS/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le score RSI augmente également lentement et affiche actuellement un score de 56,43. Pendant ce temps, un autre indicateur important qui est la moyenne des bandes de Bollinger est à une valeur de 5,18 $ selon l’analyse des prix EOS de 4 heures.

Graphique des indicateurs techniques EOS/USD. Source : TradingView

La tendance décisive pour aujourd’hui a été largement haussière, comme le résume le résumé ci-dessus. Le résumé nous renseigne en outre sur les indicateurs, et actuellement, il y a 15 indicateurs en position d’achat, 10 en position neutre et un seul en position de vente.

Les indicateurs de moyennes mobiles sont également orientés vers l’achat, avec un total de 14 indicateurs se trouvant en position d’achat, un en position neutre et aucun en position de vente. Les derniers indicateurs sont les oscillateurs, qui sont très neutres pour aujourd’hui avec neuf indicateurs en position neutre, et un indicateur est présent au point de vente et d’achat chacun.

Conclusion de l’analyse des prix EOS

De l’analyse des prix EOS, on peut déduire que les tendances ont été largement en faveur des taureaux. Le prix a atteint 5,42 $ aujourd’hui, car les acheteurs ont suffisamment contribué pour rendre cela possible. Les niveaux de support ont également été compréhensifs, à savoir 4,74 $, ce qui a donné aux taureaux un avantage pour avancer facilement. La résistance à 5,62 $ est presque proche de la valeur réelle du prix et peut être franchie rapidement selon les prévisions.

