L’élan positif pour Ethereum se poursuit avec un autre million d’entrées: CoinShares

La dynamique positive pour Ethereum se poursuit avec 60 millions de dollars supplémentaires de flux entrants: rapport CoinShares

Cardano (ADA) et Litecoin (LTC) connaissent également un bon départ avec des entrées de 6,6 millions de dollars et 3,6 millions de dollars, respectivement. Bitcoin représente toujours la part du lion des entrées à 290 millions de dollars la semaine dernière.

Les produits d’investissement en actifs cryptographiques ont connu une recrudescence de la demande la semaine dernière avec des entrées de 373 millions de dollars, selon les données fournies par CoinShares.

Alors que des sorties continues ont été observées dans certains des produits individuels Bitcoin et Ethereum, le comportement de prise de bénéfices ne représentait que 0,27% et 0,1% du total des actifs sous gestion.

La dynamique positive d'Ethereum s'est également poursuivie la semaine dernière, avec 60 millions de dollars d'entrées, portant le total des actifs sous gestion à un nouveau record de 16,5 milliards de dollars.

La dynamique positive d’Ethereum s’est également poursuivie la semaine dernière, avec 60 millions de dollars d’entrées, portant le total des actifs sous gestion à un nouveau record de 16,5 milliards de dollars.

«La demande institutionnelle d’exposition aux ETH augmente certainement. L’intérêt ouvert augmente rapidement pour les contrats à terme sur les ETH de CME et dépasse désormais 500 millions de dollars », a noté Arcane Research.

Au milieu de cela, le solde des ETH sur les échanges continue de baisser, avec un total de 4,54 millions d’ETH retirés des bourses centralisées en 2021 jusqu’à présent. Alors que 4,71% de l’approvisionnement en circulation sort des bourses, 8,74% de l’approvisionnement en circulation d’Ethereum sont actuellement bloqués dans les protocoles DeFi, et plus de 4% sont bloqués dans le contrat de dépôt ETH 2.0.

Bitcoin, qui a atteint le niveau AUM actuel d’Ether en décembre 2020, représente toujours la part du lion des entrées à 290 millions de dollars la semaine dernière.

Les nouveaux entrants en produits d’investissement Cardano (ADA) et Litecoin (LTC) ont pris un bon départ avec des entrées de 6,6 millions de dollars et 3,6 millions de dollars, respectivement. Cela porte le total des actifs sous gestion à 10,8 millions de dollars pour Cardano et 12,5 millions de dollars pour Litecoin. ADA -0,26% Cardano / USD ADA USD 1,74 USD

Les nouveaux entrants en produits d'investissement Cardano (ADA) et Litecoin (LTC) ont pris un bon départ avec des entrées de 6,6 millions de dollars et 3,6 millions de dollars, respectivement. Cela porte le total des actifs sous gestion à 10,8 millions de dollars pour Cardano et 12,5 millions de dollars pour Litecoin.

Les volumes d'échange pour Bitcoin (BTC) se sont élevés en moyenne à 10,5 millions de dollars la semaine dernière, avec des produits d'investissement Bitcoin plus élevés que les dernières semaines avec des volumes totaux de 6,1 milliards de dollars.

Les volumes d’échange pour Bitcoin (BTC) se sont élevés en moyenne à 10,5 millions de dollars la semaine dernière, avec des produits d’investissement Bitcoin plus élevés que les dernières semaines avec des volumes totaux de 6,1 milliards de dollars.

Grayscale reste le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde avec 50,83 milliards de dollars d’actifs sous gestion, suivi de CoinShares, avec un peu plus de 6 milliards de dollars d’actifs.

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.