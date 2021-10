Leland Chapman et sa femme Jamie partagent des photos ensemble après des rumeurs de divorce

Alors qu’il avait déjà été dit que Leland Chapman se préparait à se séparer de sa femme, Jamie Pilar Chapman, il semble que le couple soit en bons termes d’après certaines publications récentes sur Instagram. Lundi, Leland et Jamie ont posté des photos d’eux-mêmes devant une magnifique cascade. Leland et Jamie se sont mariés pour la première fois en 2016.

Leland et Jamie étaient tout sourire alors qu’ils posaient ensemble devant une cascade dans un endroit somptueux. La paire n’a pas partagé où ils ont pris le cliché, mais il a peut-être été pris à Hawaï, où la star de Dog the Bounty Hunter a vécu. Aucun des deux n’a inclus de légende pour la photo. Au lieu de cela, ils ont laissé le snap parler.

Les fans ont d’abord commencé à spéculer sur l’état de la relation du couple en septembre 2020. À l’époque, certains avaient remarqué que ni Leland ni Jamie n’avaient publié de photos de leur partenaire depuis des mois. De plus, The Sun a rapporté que Jamie avait supprimé « la femme de Leland » de sa biographie Instagram. Bien qu’elle utilisait toujours sa poignée « @jamiepchapman ». La spéculation a atteint son paroxysme en juillet dernier lorsque Leland a déclaré qu’il vivait à Hawaï pendant que Jamie travaillait en Alabama.

En plus de supprimer ce titre de sa biographie Instagram, Jamie partageait également des citations énigmatiques sur Instagram qui laissaient les fans se demander si elle et Leland se trouvaient dans un endroit rocheux. Un message disait : « Arrêtez de courir après les gens et d’être le seul à essayer de tout réparer. C’est épuisant mentalement et physiquement. Vous devez trouver la paix avec quiconque va et vient de votre vie. Ne soyez pas le seul à faire des efforts parce que vous vous perdrez en essayant de sauver quelqu’un d’autre. » Elle a inclus son propre commentaire à côté du message, écrivant simplement « Vérité ».

Jamie a ensuite partagé une autre publication cryptique sur Instagram avec une légende qui comprenait ses définitions du respect. Sa première définition se lisait comme suit : « Un sentiment d’admiration profonde pour quelqu’un ou quelque chose suscité par ses capacités, ses qualités ou ses réalisations ». Elle a inclus un exemple pour cela, écrivant: « Les gens avaient beaucoup de respect pour Jamie en tant qu’être humain. » Sa définition suivante était : « Le respect dû aux sentiments, souhaits, droits ou traditions des autres ». Elle a terminé sa légende en incluant un emoji au visage à l’envers et a écrit: « Certains d’entre vous ont besoin d’apprendre. » Le message a depuis été supprimé de son compte.