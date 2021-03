L’élasticité du cloud était l’objectif. L’atteignez-vous?

L’utilisation du cloud public présente trois avantages: l’élasticité du cloud, l’agilité et la réduction des coûts. Cependant, la plupart des utilisateurs de cloud public n’atteignent pas (encore!) Ces trois éléments. Même si vous savez peut-être si vos coûts sont hors de contrôle, ce que vous ne pouvez pas considérer, c’est à quel point cela est directement lié à une mauvaise utilisation de l’idée d ‘«élasticité».

La vraie signification de l’élasticité du cloud

Il y a une raison pour laquelle «élastique» est au nom de EC2 et EBS. Les utilisateurs peuvent fournir ce qu’ils veulent, quand ils le souhaitent, pour s’adapter facilement à la demande. Cette capacité est ce qui a alimenté l’explosion de l’agilité et permis l’expérimentation et l’innovation.

Mais l’autre ingrédient de l’élasticité est la réduction ou la désactivation dynamique des ressources pour répondre à la demande, ce qui n’est pas aussi facile à réaliser… et est souvent négligé. Le problème du fait d’être seulement «à moitié» élastique est fondamental pour l’objectif du cloud.

Lorsque vous laissez les ressources dans un seul sens – vers le haut – au nom de «l’élasticité», vous négligez la promesse du cloud: ne payez que ce dont vous avez besoin. Vous serez giflé face à la hausse des coûts. Et oui – nous avons vu cela se produire maintes et maintes fois. Les organisations constatent que ces ressources facilement approvisionnées restent, obstruant leurs environnements de déchets.

La connaissance, c’est le pouvoir, mais pas toujours l’action

Une récente enquête Turbonomic a révélé que l’optimisation des ressources cloud existantes en termes de performances et de coûts était l’objectif n ° 1 des utilisateurs du cloud cette année. Le fait que cela se soit classé n ° 1 nous montre que les clients du cloud sont certainement conscients qu’il s’agit d’un problème qu’ils doivent résoudre.

Ce n’est pas une nouvelle pour vous. Vous avez peut-être vu le projet de loi. Vous pouvez avoir des tableaux de bord découpant et découpant votre facture cloud. Mais trop souvent, ces tableaux de bord sont simplement quelque chose à extraire pour de jolies données (ou laides, selon le cas) à partager lors d’une réunion d’équipe. La connaissance ne fait pas

Nous avons compris. Nous sommes tous occupés. Nos priorités sur le lieu de travail changent constamment, et honnêtement, cela peut être difficile à faire ✨réaliser la promesse de l’élasticité du cloud✨ l’un d’eux. Il est vraiment difficile de faire de la «réduction des coûts» l’un d’eux.

Mais voici la chose: la connaissance – comme la visibilité que vous obtenez des tableaux de bord des coûts – c’est le pouvoir.

D’après notre expérience, la plupart des gens n’agissent pas sur ce pouvoir.

Lorsque l’élasticité passe par deux voies, vous pouvez optimiser

À quoi cela ressemblerait-il de prendre ces connaissances et de les transformer en action?

Vous n’utiliseriez vraiment les ressources dont vous avez besoin que lorsque vous en avez besoin. Vous tireriez parti du modèle de tarification basé sur l’utilisation du cloud public et obtiendriez un environnement optimisé en termes de coûts.

Et idéalement, cela serait automatisé – donc l’action juste arrive et vous pouvez consacrer votre temps aux avantages les plus intéressants de l’infrastructure cloud: la croissance et l’innovation. Lorsque vous éliminez les dépenses inutiles de votre environnement cloud, vous ouvrez votre budget pour atteindre les objectifs commerciaux qui comptent vraiment.