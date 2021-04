L’Eldense et l’At. Saguntino conclut son match au Municipal Nuevo Pepico Amat sans buts (0-0)

24/04/2021 à 23:33 CEST

Le match joué ce samedi au Municipal Nuevo Pepico Amat et qui a fait face au Eldense et à Saguntino il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Eldense est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Alzira par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le À. Saguntino il a remporté dans son fief 1-0 son dernier match du tournoi contre le Elche Ilicitano. Après le résultat obtenu, l’équipe Eldense est la première après la fin du match, tandis que le Saguntino est sixième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, le Eldense et le Saguntino ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Eldense a sauté du banc Khalok, Rodriguez, Alfonso Campos, Riki Oui Litri remplacer Ivan Forte, Dani Cara, Pruden, Oscar Diaz Oui Ortuño, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ferme, Esteve, Duco, Lois Oui Junior, qui a sauté sur le terrain pour Borja Tárrega, Ubach, Ximo Forner, José Carlos Oui Spiranelli.

L’arbitre a averti Juanmi Oui Ortuño par le Eldense déjà Spiranelli, José Carlos, Kedra Oui Écuyer par l’équipe Saguntine.

Avec ce résultat, le Eldense est laissé avec 46 points et le Saguntino avec 37 points.

Le prochain tour de la deuxième phase de la troisième division affrontera le Eldense loin de chez lui contre lui Tige, Pendant ce temps, il À. Saguntino affrontera à domicile contre CF Intercity.

Fiche techniqueEldense:Alberto, David López, Nacho Porcar, Juanmi, Chavales, Uclés, Iván Forte (Khalok, min.72), Ortuño (Litri, min.80), Óscar Díaz (Riki, min.80), Dani Cara (Rodríguez, min. 72) et Pruden (Alfonso Campos, min.76)À. Saguntino:Kedra, Escudero, Joseja, Ximo Forner (Ducó, min.61), Kike Torrent, Borja Tárrega (Cortijo, min.61), Peque, Spiranelli (Junior, min.84), Ubach (Esteve, min.61), José Carlos (Lois, min.66) et Luis GarcíaStade:Municipal Nuevo Pepico AmatButs:0-0