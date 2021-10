Lele Pons et Guaynaa pourraient attendre leur premier bébé | Instagram

L’influenceuse Lele Pons et la célèbre chanteuse Guaynaa Ils pourraient attendre leur premier bébé selon les rumeurs trouvées sur internet et c’est qu’il est vrai qu’ils sont l’un des couples ayant le plus de fans dans le show business.

Les adeptes des réseaux sociaux ont laissé entendre que la belle chanteuse Lele Pons et sa compagne Guaynaa pourraient attendre leur premier bébéCependant, les célébrités ne l’ont pas encore confirmé ou nié.

Selon les admirateurs des deux célébrités, il y a plusieurs détails qui pourraient démasquer le couple, puisque comme on le sait, de nombreux influenceurs Elles ont caché leur grossesse pendant de longs mois comme Kimberly Loaiza, Yuya ou encore Evaluna Montaner.

En outre, une autre des femmes qui a essayé de le cacher, mais les fans étaient plus intelligents, était le magnat Kylie Jenner qui a essayé de partager d’anciens contenus pour déguiser son deuxième grossesseCependant, ses ongles l’ont trahie.

C’est ainsi que les fans fondent également cette théorie sur le fait que des célébrités ont récemment acheté leur première maison à Miami pour vivre ensemble, ainsi que sur le fait que la belle femme a partagé de vieilles photos et vidéos comme Kim l’a fait lorsqu’elle attendait Juanito.

D’autre part, les internautes pensent également que l’influenceuse a mis en ligne plusieurs histoires Instagram en mode selfie pour que son ventre ne soit pas vu bien que toute cette théorie Internet puisse disparaître, puisque pour Halloween les célébrités se sont déguisées et Lele a été vue normale, avec son abdomen travaillé.

Il convient de noter qu’à de nombreuses reprises, les théories sur Internet se réalisent, comme lorsque les fans ont deviné les grossesses de Marcela Mistral, Kim Loaiza et même Ximena Navarrete, mais la rumeur de Guayna et Lele pourrait être l’exception.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les célébrités ont commencé leur relation le 8 décembre 2020, elles seraient donc sur le point de terminer une année de parade nuptiale et grâce à la chanson « ça vous montre », c’est que les rumeurs selon lesquelles elles étaient en couple ont été ravivées, cependant C’est jusqu’au dernier mois de l’année pandémique que tout s’est confirmé.

En effet, la chanteuse Lele Pons a annoncé dans une interview qu’elle avait fait de son mieux pour conquérir Guaynaa, ce qui a amené les internautes à la qualifier de « toxique ».

Et c’est que la célébrité d’Internet a révélé que lorsque la chanteuse portoricaine a commencé à tomber amoureuse d’elle, elle l’a maltraité, car à ce moment-là elle ne voulait pas sortir avec lui, sans imaginer que plus tard elle finirait par devenir obsédée avec lui.