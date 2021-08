Simon de Southampton a rejoint les questions croisées de LBC et s’est penché sur le débat sur le Brexit avant de révéler qu’il regrettait de voter en 2016. Il a expliqué qu’il n’était pas suffisamment informé pour faire un choix intelligent à l’époque et soutient que le référendum lui a été “volé” à lui et à de nombreux autres. les autres. Mais Simon est allé plus loin et a révélé qu’il avait réformé son point de vue, affirmant maintenant que le Royaume-Uni devrait organiser un autre référendum pour revenir dans l’Union européenne et voulait voir le Royaume-Uni adopter l’euro et même rejoindre une armée européenne.

S’exprimant sur les questions croisées de LBC avec l’animateur Iain Dale, Simon a discuté du référendum sur le Brexit et de la façon dont il y a voté.

Il a déclaré à l’émission: “Faisons un deuxième référendum, alors qu’il y a des gens comme moi dans le monde, je ne le laisserai jamais reposer parce que cela m’a été volé …”

M. Dale a souligné que son vote n’était pas “volé” si Simon ne choisissait pas de prendre une décision basée sur des preuves et des recherches.

Simon a rétorqué: “Exactement, donc tout cela s’est produit sur la base de mensonges et de désinformation et cela ne peut pas être vrai, cela ne peut pas être vrai.

“Donc, pour le moment, revenons au marché unique, à l’union douanière et à la libre circulation des personnes.

“Absolument, car alors au moins nous bénéficions du fait d’aller vivre dans l’UE ainsi que de leur venue ici.

“Mais idéalement, un deuxième référendum, et rejoignons… ayons l’euro, ayons une armée européenne !”

Le panel a commencé à se moquer de Simon car ils ne pouvaient pas croire les 180 complets qu’il avait tirés.

Un sondage YouGov publié le 15 juillet a montré que 37% des personnes interrogées pensent que le gouvernement britannique fait du bon travail avec le Brexit, tandis que 50% ne sont pas d’accord.

Avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE, seuls 27 % environ pensaient que le gouvernement faisait du bon travail, 60 % n’étant pas d’accord.

Un autre sondage YouGov publié en janvier a examiné comment le Brexit était perçu à travers l’Europe, l’Allemagne et le Royaume-Uni convenant que le reste de l’UE tire le meilleur parti du Brexit.

Cependant, la France pense de justesse que le Royaume-Uni en a profité avec 21% affirmant que l’UE, puis les deux parties en ont profité avec 22% affirmant que le Royaume-Uni arrive en tête.

Plus de 46 millions de personnes ont voté lors du référendum sur le Brexit en 2016, votant 52 à 48% pour partir.

Les quatre années suivantes ont été dominées par la décision alors que le gouvernement luttait pour conclure un accord, manquant plusieurs échéances dans le processus.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE fin janvier 2020, la période de transition se terminant en décembre.

Le Royaume-Uni est toujours en conflit avec le protocole d’Irlande du Nord qui confère à l’Irlande du Nord un statut spécial au sein de l’Union douanière.

Les marchandises entrant dans NI en provenance de Grande-Bretagne peuvent être soumises à des contrôles comme si elles entraient dans l’Union européenne, mais les blocages à la frontière et les nouvelles règles ont rendu difficile l’adaptation des entreprises.

Le Royaume-Uni a obtenu une prolongation de sa période de grâce sur les moyens réfrigérés jusqu’en septembre, alors que les ministres du bloc et le gouvernement britannique continuent de négocier la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.