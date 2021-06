L’élection apporte une diversité record au conseil d’administration de l’académie de cinéma ⋆ .

in

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a publié lundi les résultats de son dernier tour d’élections pour le conseil des gouverneurs de l’organisation, augmentant la part des femmes et des personnes de couleur dans les rangs des dirigeants du groupe à de nouveaux niveaux historiques.

Parmi les 12 gouverneurs nouvellement élus, huit sont des femmes, dont l’actrice Rita Wilson (branche par intérim), la présidente du groupe de cinéma MGM Pam Abdy (cadres) et le monteur et producteur de documentaires Jean Tsien (documentaire).

Marquant une nouvelle étape dans les efforts continus de l’académie pour stimuler l’inclusion, les élections font passer de 26 à 31 le nombre de femmes au sein du conseil d’administration de l’organisation, composé de 54 membres. . Le nombre de gouverneurs issus de communautés raciales et ethniques sous-représentées passe de 12 à 15.

En juin dernier, l’académie a annoncé avoir dépassé l’objectif, fixé début 2016 à la suite de la controverse #OscarsSoWhite, de doubler le nombre de femmes et de personnes issues de communautés ethniques et raciales sous-représentées dans les rangs des membres du groupe d’ici 2020. Pour continuer Pour remédier aux inégalités historiques, le groupe a annoncé une nouvelle initiative, baptisée Academy Aperture 2025, visant à accroître davantage la représentation dans la gouvernance de l’organisation, les membres et la culture du lieu de travail, ainsi que dans les films nominés pour les Oscars.

Avec l’élection de Wilson, la branche par intérim, de loin la plus grande des 17 branches de l’académie, est désormais entièrement représentée par des femmes. Wilson remplace l’acteur Alfred Molina et rejoint Whoopi Goldberg et Laura Dern au conseil d’administration. (Le mari de Wilson, Tom Hanks, était auparavant gouverneur représentant la branche par intérim pour un mandat de trois ans se terminant en 2018. Molina a été élue comme son successeur.)

Parmi les autres gouverneurs élus pour la première fois figurent Kim Taylor-Coleman (directeurs de casting), Paul Cameron (directeurs de la photographie), Eduardo Castro (costumiers), Terilyn A. Shropshire (monteurs), Laura C. Kim (marketing/relations publiques), Lesley Barber (musique), Gary C. Bourgeois (son), Brooke Breton (effets visuels) et Howard A. Rodman (scénaristes).

Les gouverneurs sortants réélus au conseil d’administration sont Susanne Bier (réalisatrices), Jennifer Todd (productrices), Tom Duffield (conception de la production) et Bonnie Arnold (courts métrages et longs métrages d’animation).

Un certain nombre de gouverneurs de longue date quittent le conseil d’administration en raison de limites de mandat, y compris l’ancien président de l’académie Sid Ganis (marketing/relations publiques), le directeur de Paramount et ancien trésorier de l’académie Jim Gianopulos (cadres) et les nominés aux Oscars Jeffrey Kurland (costumiers) ) et Carol Littleton (monteurs).

Le conseil d’administration se réunit plusieurs fois par année, dirigeant la vision stratégique globale de l’organisation. Ses responsabilités incluent l’approbation de nouveaux membres ainsi que la supervision des règles d’éligibilité aux Oscars, l’application des normes de conduite du groupe et la planification du musée de l’Académie, longtemps retardé, dont l’ouverture est prévue en septembre.

Chaque branche de l’académie est représentée par trois gouverneurs, qui peuvent servir jusqu’à deux mandats de trois ans (consécutifs ou non consécutifs), suivis d’une interruption de deux ans. Après cela, l’éligibilité se renouvelle pour un maximum de deux mandats supplémentaires de trois ans, pour un maximum à vie de 12 ans.

