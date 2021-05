L’élection de 2016 était liée à un risque accru de rythme cardiaque irrégulier ⋆ .

Il ne fait aucun doute que les élections de 2016 ont été stressantes. Maintenant, une équipe de Caroline du Nord affirme avoir des preuves que la campagne tumultueuse a peut-être affecté le cœur des gens.Leur étude sur 2500 personnes vivant dans l’État swing de Caroline du Nord montre une augmentation des cas de fréquence cardiaque irrégulière en octobre et novembre 2016, en tant qu’électeurs. Au cours des deux semaines avant et quatre semaines après les élections de 2016, les chercheurs ont constaté une augmentation de 77% du risque d’arythmie cardiaque – un rythme cardiaque irrégulier potentiellement dangereux – chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques sous-jacents.

5 façons de surdimensionner votre marche et d’en faire une séance d’entraînement «La politique américaine est stressante. Je pense que pour de nombreux Américains, l’élection présidentielle américaine de 2016 en particulier a été très stressante, en raison des niveaux sans précédent d’anxiété, d’animosité et de rhétorique partisane tout au long de la campagne et des réactions polarisées aux résultats des élections », a déclaré Lindsey Rosman, professeur adjoint. de médecine à la Division de cardiologie de l’École de médecine de l’Université de Caroline du Nord, qui a aidé à diriger la recherche. publié jeudi dans le Journal de l’American Heart Association, a examiné les données de près de 2500 personnes qui avaient implanté des dispositifs cardiaques tels qu’un stimulateur cardiaque ou un cardioverter-défibrillateur implantable, connu sous le nom de DCI. Un stimulateur cardiaque est utilisé pour contrôler le rythme cardiaque. Un DAI est un appareil qui surveille le rythme cardiaque et peut délivrer un choc électrique pour corriger un rythme anormal.Les patients de l’étude provenaient de deux centres de santé de Caroline du Nord, inondés de publicités politiques négatives et de campagnes politiques agressives entre les candidats Donald Trump et Hillary Clinton en 2016.

Au plus fort de l’élection de novembre, près de 2 700 événements d’arythmie ont été enregistrés parmi plus de 650 patients. Cet été-là, alors que la campagne était moins intense, il y avait à peine plus de la moitié du nombre d’événements et parmi moins de patients.

Les longues heures de travail tuent des centaines de milliers de personnes par an, selon l’OMS Il est bien connu que le stress et les problèmes cardiaques vont de pair, mais les auteurs de cette étude disent que c’est la première à associer une saison électorale stressante à un risque plus élevé d’arythmie. Rosman a déclaré que des études antérieures avaient vu des événements stressants similaires tels que des catastrophes naturelles ou des attaques terroristes déclencher des problèmes cardiaques similaires.Rosman a déclaré que l’équipe de recherche avait émis l’hypothèse que le côté perdant aurait plus d’incidents. Une étude antérieure, par exemple, a montré que le stress que ressentent les fans lorsque leur équipe perd le Super Bowl peut déclencher des crises cardiaques mortelles, mais lorsque les chercheurs ont croisé des événements avec l’affiliation politique d’une personne et ont constaté que le nombre de problèmes cardiaques était à peu près le même pour les gens dans chaque parti. Rosman a déclaré qu’elle aimerait voir si les résultats seraient uniformes pour toutes les affiliations à un parti avec une taille d’échantillon plus grande. Tous les participants venaient également d’un État, il ne s’agit donc pas d’un échantillon représentatif au niveau national. Tous les participants avaient également eu des problèmes cardiaques et beaucoup étaient des hommes blancs.

Le vote anti-émeute du Capitole oblige les républicains à choisir la vérité ou Trump James Cireddu, cardiologue à l’hôpital universitaire de Cleveland Medical Center, a déclaré que si l’étude montrait une augmentation des problèmes cardiaques – et que beaucoup pourraient avoir un impact négatif sur la vie de quelqu’un – les problèmes cardiaques plus effrayants qui nécessiteraient un choc du CIM ne se manifestaient pas. “Au moins, nous n’avons pas constaté d’augmentation cliniquement significative de ce type d’événements”, a déclaré Cireddu, qui n’était pas impliqué dans l’étude. «Si cela se produisait, ce serait encore plus inquiétant.» Il a ajouté qu’il serait intéressé de voir cette théorie testée sur une plus grande population de patients. Il espère également que les chercheurs élargiront le travail pour inclure des personnes plus jeunes et en meilleure santé, peut-être en examinant les données collectées à partir d’appareils portables, comme les montres intelligentes, qui surveillent la santé cardiaque.

Inscrivez-vous ici pour obtenir Les résultats sont au rendez-vous avec le Dr Sanjay Gupta Rosman et ses collègues ont déclaré qu’ils prévoyaient d’élargir l’étude pour examiner les données nationales et d’examiner de plus près les élections de 2020.Rosman espère que lorsque les gens verront les résultats de cette étude, ils le seront a rappelé que le stress – même le stress de regarder une élection très contestée – peut avoir des conséquences graves et négatives sur votre santé.

https://www.cnn.com/2021/05/21/health/2016-election-heart-problems-study/index.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon!