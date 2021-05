L’élection spéciale du Texas opposera probablement deux républicains au TX06

Une élection spéciale pour le siège de la Chambre dans le sixième district du Congrès du Texas se dirigera vers un second tour, avec probablement deux républicains dans une course qui a des implications pour la mi-mandat 2022 et le Parti républicain post-Trump.

L’élection spéciale a été déclenchée après la mort de l’ancien représentant Ron Wright (R-TX) en raison de Covid-19. Les électeurs du district, qui est centré dans la banlieue du comté de Tarrant, à l’extérieur de Fort Worth, se sont rendus aux urnes samedi pour choisir parmi une liste de 23 candidats lors d’une élection multipartite.

Susan Wright, la veuve du défunt membre du Congrès et militante républicaine de longue date du district, se qualifiera pour le second tour après avoir remporté 19,21% des voix, selon The Texas Tribune. Bien que tous les votes soient réunis, le vainqueur de la deuxième place, qui affrontera Wright au second tour, n’a pas encore été appelé dimanche matin – le républicain Jake Ellzey et la démocrate Jana Lynne Sanchez sont serrés à 13,85% et 13,39 pour cent, respectivement.

L’ancien représentant Ron Wright lors d’une audience en mars 2019. Bill Clark / CQ Roll Call

Au total, les candidats républicains ont obtenu environ 62% des voix, tandis que les démocrates ont obtenu environ 37%. Il y a eu 78374 votes exprimés – bien loin du jour du scrutin en 2020, lorsque 339992 électeurs ont voté lors de la course à la Chambre, selon le New York Times.

Le faible taux de participation peut expliquer la performance décevante des démocrates lors d’une élection qui était probablement leur seule opportunité de ramassage sur le calendrier cette année pour étendre leur étroite majorité à la Chambre de 222 à 213.

Il y avait sept élections spéciales programmées cette année – avec une note de R + 6 du Cook Partisan Voting Index, l’élection du Texas était la seule qui devrait être compétitive.

Le sixième district du Texas est l’un des domaines dans lesquels les récents modèles de vote et les changements démographiques ont excité le Parti démocrate à propos de l’État Lone Star. Après des années à être un verrou virtuel pour le GOP, le district est passé de 15 points à la victoire de John McCain lors de l’élection présidentielle de 2008 à Trump en 2020 avec une marge de seulement trois points.

Les pronostics optimistes des démocrates pour le Texas ne se sont pas concrétisés en 2020, ce qui suggère qu’ils ont encore du chemin à faire pour convertir la croissance des populations latino-noire et noire en soutien et en votes.

Avec une majorité aussi étroite, une reprise aurait été essentielle pour les démocrates alors qu’ils se dirigent vers 2022 avec des inconvénients majeurs, notamment être le parti du président – historiquement, un présage de malchance – et être exclus du processus de redécoupage dans les États clés. , y compris le Texas, où les républicains auront l’occasion de dessiner des cartes du Congrès avantageuses pour leurs intérêts.

Le DCCC et. Al. obtiendra un peu de flak pour dormir sur # TX06, menant à cette mauvaise performance. Mais stratégiquement, ils avaient raison de ne pas gaspiller des millions: les TX R pourront le redessiner avant 2022, donc cela n’a pas d’importance pour la majorité. – Dave Wasserman (@Redistrict) 2 mai 2021

Mais si le total du vote actuel tient, alors il y aura deux candidats républicains dans le second tour.

L’élection spéciale a également été un test important pour le GOP, en tant que première chance pour les républicains de se faire concurrence dans un monde post-Trump.

Wright, qui a remporté le plus de votes et participera au second tour, a reçu l’approbation de dernière minute de Trump à peine cinq jours avant les élections.

“Susan Wright sera une formidable membre du Congrès (TX-06) pour le Grand État du Texas”, a déclaré Trump dans un communiqué, par The Texas Tribune. «Elle est l’épouse du regretté membre du Congrès Ron Wright, qui a toujours soutenu nos politiques America First.»

Mais Wright était loin d’être l’acolyte de Trump le plus dévoué de la course. La liste de 11 républicains comprenait Brian Harrison, qui a travaillé dans l’administration Trump en tant que chef de cabinet de l’ancien secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar, Sery Kim, qui a travaillé au Bureau de la propriété d’entreprise des femmes de l’administration Trump et a été loquace dans ses éloges pour l’ancien président, Travis Rodermund, qui a concentré sa campagne sur les droits des armes à feu et la construction du mur frontalier, et Dan Rodimer, un lutteur professionnel que Trump a approuvé lors d’une course précédente.

Ainsi, bien que Wright ait été la candidate approuvée par Trump et ne soit pas en reste en ce qui concerne les lois anti-avortement, anti-immigrés et anti-fédérales sur les élections ou le droit de vote, elle n’était certainement pas la plus Trumpienne du groupe. Il en va de même pour Ellzey, qui est actuellement deuxième et affrontera probablement Wright lors du second tour. Alors qu’Ellzey parle de thèmes similaires du GOP, il a été critiqué par Wright comme étant doux sur l’immigration, critiqué par le sénateur Ted Cruz (R-TX) pour ne pas être assez conservateur et contré par le club anti-fiscal pour la croissance, qui a dépensé six chiffres sur les publicités d’attaque contre lui, selon The Texas Tribune.

Le second tour des élections n’est pas encore programmé.