L’électricité au Liban a été coupée pendant une journée, mais la crise se préparait depuis des années

L’électricité du Liban est tombée en panne ce week-end, plongeant le pays dans de nouvelles difficultés en plus de l’effondrement économique, de la corruption politique et de l’explosion meurtrière du port de Beyrouth l’année dernière.

Bien qu’une électricité limitée ait été rétablie dimanche après environ 24 heures de pannes, l’effondrement du réseau électrique public samedi n’est que la manifestation la plus extrême d’une pénurie chronique de carburant qui sévit au Liban depuis un an et demi.

Les citoyens libanais se battent depuis des années avec la compagnie d’électricité de l’État, Électricité du Liban, et ses lacunes signifient que les générateurs privés sont courants, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Même au cours d’une semaine ordinaire, il est courant que les gens n’aient qu’une ou deux heures d’électricité par jour provenant du réseau public.

Mais la crise a atteint son paroxysme samedi lorsque les deux plus grandes centrales électriques du pays ont manqué de carburant diesel pour fournir même quelques heures d’électricité dans un pays déjà confronté à de multiples crises.

Les centrales électriques de Deir Ammar et de Zahrani ont fermé rapidement au cours du week-end après une panne de carburant, laissant la population libanaise de plus de 6,8 millions de personnes sans électricité publique. La panne survient un peu plus d’une semaine après que le gouvernement a autorisé l’expiration d’un contrat avec une entreprise turque fournissant de l’électricité via deux barges au large de Beyrouth, coupant ainsi cet approvisionnement en énergie.

Bien que courants, les générateurs privés se sont avérés insuffisants pendant la panne – comme l’a souligné le journaliste basé à Beyrouth Bel Trew sur Twitter samedi, non seulement ces générateurs sont incroyablement coûteux à faire fonctionner et également sujets aux pénuries de carburant au Liban, mais ils font peu pour maintenir les services essentiels comme hôpitaux en marche.

Le Liban n’a désormais aucune électricité, ce qui signifie que tout le pays fonctionne avec des générateurs privés. Ils sont prohibitifs : ma facture du mois dernier était de 3,75 millions de lires, soit 2500 $ au taux officiel et environ 250 $ sur le marché noir. Comment fonctionne l’aéroport ? Et les hôpitaux ? https://t.co/eFzcVhxH1I – Bel Trew (@Beltrew) 9 octobre 2021

Selon les journalistes du Washington Post Nader Durgham et Liz Sly, même avant la panne du week-end, les pénuries chroniques de carburant signifiaient que les hôpitaux avaient été « contraints de suspendre leurs opérations ou d’arrêter des procédures vitales », parmi une multitude d’autres problèmes.

« C’est drastique, et c’est drastique depuis un certain temps », a déclaré le ministre libanais de l’Énergie, Walid Fayyad, au Post. « Avec quelques heures par jour, les gens peuvent vaquer à leurs besoins fondamentaux pendant quelques heures, et bien sûr c’est mieux que rien, mais la situation est désastreuse et nous avons besoin de plus que quelques heures par jour. »

Mais les citoyens libanais ont exprimé la situation en termes plus clairs.

« Nous avons oublié ce que signifie l’électricité », a déclaré au New York Times Abdul-Hadi al-Sibai, un chauffeur de taxi de Beyrouth.

Un don de 6 millions de litres de carburant des forces armées libanaises a ramené le pouvoir dimanche, en avance sur le calendrier initialement prévu par le gouvernement central libanais. Cependant, ce n’est pas une solution permanente – selon ., la nouvelle offre de carburant ne suffira à maintenir les lumières allumées que pendant trois jours. Une cargaison en provenance d’Irak devrait augmenter l’approvisionnement en carburant plus tard ce mois-ci, selon Al Jazeera, et le ministère de l’Énergie a annoncé dimanche avoir reçu un crédit carburant de 100 millions de dollars de la banque centrale du Liban, afin que le pays puisse à nouveau payer à importer du carburant.

Le Liban est aux prises avec des problèmes énergétiques depuis des décennies ; Les pannes de plusieurs heures font depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Mais la crise économique actuelle du pays, combinée à la corruption politique, a transformé ce qui était autrefois un inconvénient grave, mais pour beaucoup, gérable en une crise beaucoup plus aiguë.

« Il n’y a pas de carburant et une production limitée, donc la variation de fréquence ruine le réseau », a expliqué à Al Jazeera Marc Ayoub, chercheur en énergie à l’Université américaine de Beyrouth.

La panne d’électricité au Liban n’est qu’une crise parmi tant d’autres

La fermeture intervient alors que le Liban connaît une hyperinflation choquante ; la livre libanaise, qui est indexée sur le dollar, a perdu 90 % de sa valeur depuis l’automne 2019 et se négocie actuellement environ 18 900 livres par dollar sur le marché noir. Avant l’implosion économique du Liban en 2019, le taux de change était de 1 500 lires pour un dollar.

Cette inflation astronomique rend les produits ordinaires comme les médicaments difficiles à trouver, et encore moins assez de carburant pour alimenter un pays entier.

De manière critique, les crises qui s’aggravent ont de graves implications politiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Liban. Le Hezbollah, le groupe militant chiite soutenu par l’Iran – qui fait partie du gouvernement libanais, bien que les États-Unis l’aient désigné comme un groupe terroriste – a importé de l’essence par camion depuis l’Iran via la Syrie, selon un article du New York Times le mois dernier, apparemment bafouant les sanctions américaines.

Actuellement, selon le Washington Post, ces sanctions américaines sont également un obstacle majeur à un plan pour le Liban d’importer du gaz d’Égypte via la Syrie, ce qui pourrait améliorer les perspectives à long terme du réseau électrique libanais. Cela pourrait bientôt changer, comme l’ambassadrice des États-Unis au Liban, Dorothy Shea, a confirmé en août que l’administration Biden recherchait «des solutions réelles et durables pour les besoins en carburant et en énergie du Liban».

Pour le moment, cependant, le gouvernement libanais a été manifestement absent dans la réponse aux crises interconnectées auxquelles le pays est confronté, malgré le fait que le Liban ait formé un nouveau gouvernement le mois dernier. Cette absence n’a fait que souligner la capacité du Hezbollah à fournir des produits de base là où le gouvernement central échoue, donnant potentiellement au groupe une plus grande implantation dans le pays.

Le nouveau gouvernement libanais est également sa première administration fonctionnelle depuis qu’une explosion majeure a secoué sa capitale, Beyrouth, l’année dernière, selon la BBC. Au lendemain de cette crise, le gouvernement actuel a démissionné, créant une impasse qui a pris 13 mois à résoudre.

Le système politique libanais a permis le chaos pendant des années

En juin, la Banque mondiale a identifié l’effondrement du système financier du Liban comme « dans le top 10, peut-être le top trois, les crises les plus graves dans le monde depuis le milieu du XIXe siècle », ajoutant qu’il n’y a aucune idée de la façon dont la nation se remettra d’une telle crise. une catastrophe.

Malgré ce diagnostic sévère, les acteurs mondiaux comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont jusqu’à présent largement refusé d’intervenir en raison d’un manque de confiance dans le gouvernement libanais et de sa réticence à faire face à l’une des nombreuses crises interconnectées et profondément enracinées auxquelles pays.

Plus précisément, l’effondrement financier du Liban en 2019 est né de décennies de mauvaise politique économique : des fonctionnaires ultra-riches et profondément ancrés ont longtemps bénéficié d’un système politique particulier et se sont encore enrichis en s’aidant de fonds publics. De 2018 à 2020, le PIB du pays est passé de 55 milliards de dollars à 33 milliards de dollars, une chute vertigineuse généralement associée au déclenchement d’un conflit, selon un récent rapport de la Banque mondiale.

Des appels à la démission de l’ensemble du gouvernement, avec le cri de ralliement « Tous, c’est tous », ont éclaté en octobre 2019, après des tentatives de lever des fonds en taxant l’utilisation de WhatsApp, le service de messagerie largement utilisé à la fois au Liban et au Liban. communiquer avec le reste du monde, y compris une grande diaspora libanaise.

Cette démission a finalement eu lieu – mais pas avant août 2020, après une explosion massive à Beyrouth, causée par plus de 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium mal stocké, a tué des centaines, blessé des milliers et laissé des centaines de milliers de sans-abri. L’explosion a également détruit le principal silo à céréales du Liban, laissant le pays avec moins d’un mois de réserves à l’époque. Il a également détruit la zone portuaire de Beyrouth, qui traitait environ 70 pour cent des importations alimentaires dans un pays qui importe environ 85 pour cent de sa nourriture.

Malgré l’indignation populaire qui a poussé l’ancien gouvernement libanais à démissionner, il y a des signes que la nouvelle administration, dirigée par Najib Mikati, un milliardaire et l’homme le plus riche du Liban, sera davantage la même. Mikati, qui est maintenant Premier ministre, a déjà occupé ce poste à deux reprises, ce qui signifie qu’il vient du système exact qui a plongé le pays dans son bouleversement actuel.

Ce gouvernement, comme Faysal Itani, professeur adjoint de politique et de sécurité au Moyen-Orient à l’Université de Georgetown, l’a écrit pour Vox l’année dernière, est profondément enraciné, ce qui le rend difficile à changer, malgré ses nombreux problèmes évidents. Comme Itani l’explique :

Le système politique libanais est le produit d’un accord de partage du pouvoir vieux de plusieurs décennies entre les dirigeants des 18 sectes religieuses du Liban, les plus importantes étant les musulmans sunnites et chiites et les chrétiens maronites. Ce système, connu sous le nom de confessionnalisme, répartissait le pouvoir politique selon des quotas sectaires, chaque secte étant généralement dirigée par un ou plusieurs membres de familles politiques éminentes.

Malgré le manque de services publics et la corruption flagrante de ceux qui détiennent le pouvoir, les politiciens libanais se sont généralement montrés habiles à jouer sur les conflits sectaires et à faire juste ce qu’il fallait pour satisfaire leurs électeurs.

Cependant, la profondeur des crises actuelles au Liban, illustrée par l’effondrement pur et simple du réseau électrique de l’État samedi, signifie que le statu quo des gouvernements libanais précédents pourrait ne pas être suffisant pour l’avenir. Déjà, Mikati, le nouveau Premier ministre, s’est engagé à mettre fin à la crise du carburant et à reprendre les pourparlers avec le FMI pour soutenir l’économie, une bouée de sauvetage potentielle pour le Liban – s’il tient sa promesse.