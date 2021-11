L’électricité augmente de 5,7% mercredi, mais est encore loin de la moyenne d’octobre

11/02/2021

Le à 14:09 CET

.

Le prix de l’électricité sur le marché de gros (pool) sera placé pour ce mercredi à une moyenne de 154,29 euros / mégawattheure (MWh), soit 8,34 euros de plus (5,7%) que ce mardi, où il est de 145,95 euros/MWh.

Par tranches horaires, le marché de gros marquera le prix le plus bas entre 15h00 et 16h00, avec 118 euros/MWh, et le plus élevé entre 21h00 et 22h00, avec 209,9 euros/MWh.

Si par rapport au prix du même jour en 2020 c’est presque quatre fois plus élevé, puisqu’à cette date il était de 39,02 euros/MWh. Plus la différence est grande avec le prix moyen enregistré le 3 novembre 2019, alors qu’il était de 18,88 euros/MWh, soit huit fois moins que le prix de demain.

Malgré la hausse de mercredi, le prix de l’électricité est loin de la moyenne enregistrée en octobre (200,06 euros/MWh), mois au cours duquel la valeur moyenne quotidienne maximale de l’histoire a également été atteinte, 288,53 euros/MWh le 7 octobre.

Les prix moyens du marché de gros ont un impact direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

La hausse des prix qui affecte une grande partie de l’Europe Elle est due, entre autres, à la hausse du prix du gaz sur les marchés internationaux, qui est utilisé dans les centrales à cycle combiné et qui fixe le prix du marché la plupart des heures, et à l’augmentation du prix des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2 ).

En effet, mercredi plusieurs pays européens auront des prix plus élevés qu’en Espagne, dont l’Allemagne, où il sera en moyenne de 193,14 euros/MWh, et la France, qui atteindra 186,06 euros/MWh en moyenne. Au-dessus sera le Royaume-Uni, avec 166,11 livres/MWh (195,39 euros/MWh) et, comme d’habitude, l’Italie, avec 199,89 euros/MWh.