L’électricité clôture le mois le plus cher de son histoire avec un léger répit, chutant de 30% ce vendredi

30/12/2021 à 15h20 CET

Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros (pool) il baissera de 30% ce vendredi par rapport à jeudi, même s’il mettra la touche finale au mois le plus cher de l’histoire, avec une facture moyenne d’une centaine d’euros pour un consommateur standard couvert par le tarif réglementé.

Selon les données de l’opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE), le prix de l’électricité dans la piscine baissera de 29,8 % demain, vendredi, pour rester à 140,82 euros le mégawatt/heure (MWh), comparé aux 200,68 auxquels il s’échange aujourd’hui en moyenne.

Ainsi se terminera le mois le plus cher de l’histoire, ainsi que l’année au cours de laquelle l’électricité a été payée le plus : le record à ce jour était de 2008, avec une moyenne de 64,48 euros par mois, selon le simulateur de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), alors que cette année 2020 se clôt sur une facture moyenne de 111,4 euros (pour un consommateur standard couvert par le tarif réglementé).

Par tranches horaires, l’électricité sera plus chère demain entre 19h00 et 20h00, quand il atteindra 193,15 euros/MWh, et moins cher entre 5h00 et 6h00, quand il sera à 111,1 euros/MWh.

Le prix de l’électricité pour demain sera presque trois fois plus élevé que celui enregistré le même jour en 2020 (48,99 euros/MWh), même s’il est inférieur de 63,3% au record atteint le 23 décembre (383,67 euros/MWh).

Avec un prix moyen de 239,17 euros/MWh, décembre est devenu le plus cher de l’histoire, dépassant largement les valeurs moyennes de novembre (193,42 euros/MWh) et octobre (200,06 euros/MWh).

Les prix de l’électricité sur le marché de gros ont un effet direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Dans le cas du PVPC, le poids du prix de l’électricité sur le marché de gros dans la facture est de 24%, Le reste correspond aux péages et charges qui couvrent les coûts du système et des politiques énergétiques, ainsi que les taxes -telles que la TVA ou la taxe sur l’électricité-, réduites par le gouvernement pour tenter d’atténuer l’impact des prix élevés du pool sur la facture de ces consommateurs.

L’escalade des prix qui affecte une grande partie de l’Europe est due, entre autres facteurs, à la hausse des prix du gaz sur les marchés internationaux, qui est utilisé dans les centrales à cycle combiné et qui fixe le prix du marché dans la plupart des heures, et l’augmentation du prix des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2).