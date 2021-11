L’électricité grimpe ce lundi à 236,51 euros le mégawatt

21/11/2021 à 13:19 CET

.

Le prix de l’électricité sur le marché de gros (pool) pour ce lundi sera 236,51 euros / mégawattheure (MWh), soit 6,89 euros de plus (augmentation de 2,91%) par rapport à ce qui est payé ce dimanche, selon les données de l’opérateur ibérique du marché de l’énergie (OMIE).

Ce lundi sera le cinquième jour consécutif avec le prix supérieur à 200 euros/MWh et la valeur la plus élevée pour novembre. Le précédent était le 19 avec 228,84 euros.

Jusqu’à présent ce mois-ci, le prix de l’électricité a été en moyenne de 181,82 euros/MWh, 10% de moins qu’en octobre dernier, le plus cher de l’histoire, avec une moyenne de 200,06 euros/MWh ; bien que 14,12 % de plus qu’en septembre, où il s’élevait à 156,14 euros/MW.

Par tranches horaires, le prix maximum sera enregistré entre 21h00 et 22h00, à 264,7 euros/MWh, tandis que le minimum sera de 194,51 euros/MWh entre 5h00 et 6h00 du matin. .

Si l’on compare le coût de l’électricité à celui du même jour il y a un an, alors qu’il était payé à 42 euros/MWh, il est presque six fois plus élevé.

Les prix du marché de gros ont un impact direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs sont accueillis en Espagne, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Derrière ces prix de pool élevés, qui affectent toute l’Europe, se cachent la hausse internationale des prix du gaz et l’augmentation du prix des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2).