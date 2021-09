L’électrification est à la fois une bénédiction et une malédiction pour le stock de WKHS

in

Autrefois considérée comme une évidence par les investisseurs enthousiastes qui misaient sur l’avenir électrifié des transports, Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) lutte pour sa crédibilité depuis qu’il n’a pas réussi à obtenir un contrat avec l’US Postal Service (USPS) pour remplacer sa flotte de véhicules vieillissante. Bien que la société conteste légalement la perte du contrat, je ne parierais pas sur les actions WKHS uniquement pour ce résultat potentiellement positif.

Au contraire, je pense que nous devrions noter qu’il y a un réel danger à sauter sur des investissements particuliers qui ont connu une hausse considérable. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, lorsque tout le monde semble croire à la même thèse, vous devriez vous arrêter un instant. Le marché est plein de gens qui négocient à partir d’extrémités opposées. Lorsque cette dynamique ne se matérialise pas, il y a probablement une raison à cela.

Pour le stock de WKHS, ce qui s’est probablement passé, c’est que ses partisans se sont tellement concentrés sur l’élément d’électrification qu’ils sont devenus vulnérables à un aveuglement. En janvier, j’ai prévenu que Workhorse n’était pas un shoo-in pour le contrat :

“[T]a plate-forme EV, tout en offrant une myriade d’avantages, a également de multiples questions. Par exemple, les données d’utilisation des véhicules électriques indiquent que les véhicules électriques conduits à des températures élevées dégradent nettement plus leurs batteries que les véhicules conduits dans des climats tempérés. […] En regardant les données, il me semble qu’il y a une différence de dégradation de 7% […] À grande échelle, 7 % pourraient signifier un monde de différence pour un propriétaire de flotte comme l’USPS. »

Mais au-delà des défis techniques des véhicules électriques (VE), le stock de WKHS fait face à d’autres vents contraires – ceux de considérations économiques.

La baisse des coûts de la batterie aide et entrave le stock de WKHS

En regardant les développements ayant un impact sur notre planète, il est assez clair que le changement climatique est là. Donc, en supposant que la plupart des gens le reconnaissent, la réponse raisonnable est de promouvoir des solutions de transport propres, n’est-ce pas ? Naturellement, une telle toile de fond profite à l’action WKHS.

Mais l’un des problèmes persistants de l’effort d’intégration des véhicules électriques dans le courant dominant est le coût. En dehors des généreuses subventions gouvernementales, il est tout simplement difficile pour de nombreuses personnes de payer les coûts initiaux associés à un VE. De même, les propriétaires de flottes sont confrontés à un défi presque identique, évitant les solutions électriques (et coûteuses) pour les plates-formes qui fonctionnent déjà et sont généralement rentables.

Cependant, BloombergNEF a rapporté à la fin de l’année dernière que la moyenne du marché pour les coûts des batteries de véhicules électriques pourrait chuter à 101 $ par kilowattheure (kWh) d’ici 2023. Pour le contexte, en 2010, le prix d’une batterie était en moyenne de 1 100 $ par kWh.

En apparence, c’est une excellente nouvelle pour le stock WKHS. Théoriquement, la société sous-jacente peut commencer à fabriquer ses véhicules électriques à un prix beaucoup plus bas, transmettant les économies aux futurs propriétaires de flotte commerciale. Mais il y a juste un hic : les coûts des batteries devraient baisser chaque année.

En fait, BloombergNEF estime qu’en raison des économies d’échelle de plus en plus favorables, les prix des batteries pourraient atteindre en moyenne 58 $ par kWh d’ici 2030. Ainsi, si les coûts devaient baisser de près de 43 % sur une période de sept ans, l’approche la plus intelligente ne serait-elle pas être pour les propriétaires de flotte d’attendre?

Ce que le marché obligataire nous apprend sur Workhorse

C’est pourquoi les innovations qui sous-tendent les actions WKHS sont à la fois une bénédiction et une malédiction pour la société émettrice. D’une part, Workhorse sera en mesure de commercialiser de plus en plus son transport électrique viable. Mais d’un autre côté, les clients sauront également qu’ils peuvent économiser une tonne d’argent en attendant simplement ou en passant quelques commandes à la fois.

Lorsque je considère les actions WKHS dans le contexte ci-dessus, je ne peux m’empêcher de penser au marché obligataire. Si les taux d’intérêt augmentent, les obligations plus anciennes qui ont un rendement inférieur vaudront tout simplement moins que les obligations nouvellement émises. Pourquoi payer le même prix annoncé pour un produit qui rapporte moins ?

Si les taux d’intérêt baissent, ces mêmes obligations plus anciennes auront comparativement un rendement plus élevé. Par conséquent, les investisseurs paieront une prime pour eux.

De même, j’ai du mal à croire que les propriétaires de flottes feront aujourd’hui d’énormes achats de véhicules utilitaires électriques, sachant très bien qu’ils pourraient profiter d’une remise importante dans quelques années. En attendant, qu’est-ce qui les empêche d’utiliser ce qu’ils ont déjà ?

Le résultat sur le stock WKHS

Fait intéressant, le New York Times a rapporté que, même d’ici 2050, la majorité des véhicules fonctionneront toujours à l’essence. Ce sera en grande partie pour ralentir le renouvellement de la flotte. Lorsque vous considérez comment les coûts de la batterie devraient chuter, pourquoi quelqu’un s’engagerait-il dans un gros achat aujourd’hui ?

Comme le prouve le marché obligataire, pratiquement tous les investisseurs sont des êtres rationnels. En fin de compte, cette vérité à l’ancienne pourrait finir par bouleverser la technologie de nouvelle génération de Workhorse. C’est le gros problème avec le stock WKHS.

