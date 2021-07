L’électrostimulation pourrait traiter efficacement la dysphagie

in

16/07/2021 à 11h30 CEST

La dysphagie L’oropharynx est un trouble de la déglutition, le mécanisme par lequel l’être humain fait passer la nourriture, la salive et les liquides de la bouche à l’estomac de manière efficace et sûre.

Au cours de cette tournée, à la hauteur de la pharynx il y a un carrefour entre l’estomac et les voies respiratoires.

Le mécanisme musculaire et sensible de cette zone doit travaille correctement pour empêcher les aliments de prendre le mauvais chemin et d’entrer dans les voies respiratoires.

Et lorsque ce mécanisme de précision complexe tombe en panne et n’est pas sûr, nous sommes confrontés à la dysphagie et les conséquences peuvent être très tombe s’il n’est pas détecté à temps.

50% des cas de dysphagie sont dus à un accident vasculaire cérébral

L’origine de ce trouble de la déglutition peut être due à causes multiples telles que les maladies neurodégénératives, les chirurgies de la tête ou du cou, les traitements contre le cancer et les maladies neurologiques.

En effet, la dysphagie oropharyngée est causée dans 50 % des cas par le fait d’avoir subi une ictus.

Et il est associé à complications graves comme la malnutrition, la déshydratation, les infections respiratoires et la pneumonie par aspiration, l’une des principales causes de décès au cours de la première année après un AVC.

Même ainsi, de nos jours il n’y a pas de traitement actif qui permet la rééducation de la fonction de déglutition.

Une alternative sûre et efficace

Au sein des différentes initiatives de enquête pour faire face à cette altération, un projet basé sur la stimulation électrique transcutané.

Une étude développée par des chercheurs du CIBER for Liver and Digestive Diseases (CIBEREHD) de l’hôpital de Mataró, qui vient d’être publiée dans la revue Neurorehabilitation and Neural Repair.

Cette analyse conclut que cette technique est une alternative thérapeutique sûre et efficace pour le traitement de la dysphagie oropharyngée (OD) après un AVC.

L’équipe de chercheurs CIBEREHD dirigée par Pere Clavé à l’hôpital de Mataró a développé un essai clinique contrôlé randomisé dans lequel un total de 90 patients avec dysphagie oropharyngée post-AVC.

Les experts ont appliqué une thérapie de stimulation électrique transcutanée (EST) à 2 niveaux de stimulation, sensorielle et motrice.

Les patients ont été traités avec jusqu’à deux cycles (à 6 mois d’intervalle) de 15 sessions TSE d’une heure sur deux semaines, et l’équipe a suivi leurs progrès pendant un an.

«Il s’agit de la première étude à évaluer la effet à long terme, avec 1 an de suivi, de cette thérapie chez les patients atteints de dysphagie chronique post-AVC », soulignent les chercheurs.

Résultats à long terme

Les conclusions de ce travail ont confirmé que la stimulation électrique transcutanée est une thérapie sûr et efficace pour les patients présentant cette altération oropharyngée.

«Aucun effet indésirable n’a été trouvé pertinents associés à la thérapie et des améliorations significatives ont été observées par rapport à l’évaluation pré-traitement et par rapport au groupe témoin », explique le Père Clavé.

Concrètement, la thérapie réduit la gravité de la dysphagie, a amélioré la réponse motrice oropharyngée, y compris la protection des voies respiratoires, et a réduit le besoin d’épaissir les fluides chez ces patients.

Ces effets, en plus, ils ont gardé après un an de suivi.

«Les résultats de cet article ouvrir la porte à l’application de la thérapie EST dans la pratique clinique de routine, réhabiliter la fonction de déglutition des patients atteints de dysphagie post-AVC et améliorer leur pronostic et leur qualité de vie », conclut le Dr Clavé.

L’équipe multidisciplinaire qui a réalisé l’étude comprend des orthophonistes (V. Arreola), des chercheurs cliniciens (O. Ortega, D. Alvarez-Berdugo, L. Rofes, N. Tomsen), des neurologues (C. Cabib, D. Muriana) et une biostatistique (E. Palomera) du groupe CIBEREHD à la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme.