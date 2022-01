L’élégante marque de montres connectées Skagen de Fossil reçoit le traitement Gen 6

Fossil sait que son langage de conception n’est pas pour tout le monde, c’est pourquoi la société présente enfin sa dernière smartwatch sous la marque Skagen. Le nouveau Skagen Falster Gen 6 est essentiellement un Fossil Gen 6 avec un design minimaliste que nous connaissons et aimons.

À l’intérieur, rien ne différencie le nouveau Skagen Falster Gen 6 des dernières montres Fossil ou Michael Kors. Il est alimenté par le chipset Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm, ce qui devrait rendre Wear OS 2 beaucoup plus gérable. Il contient 8 Go de stockage et 1 Go de RAM, le même capteur de santé amélioré pour surveiller vos signes vitaux et les mêmes capacités de charge rapide impressionnantes pour vous permettre d’atteindre 80 % en un peu plus de 30 minutes.

Les différences résident toutes dans l’esthétique, qui est en grande partie identique au modèle précédent de Skagen avec un design minimaliste d’inspiration scandinave. Il a un boîtier en acier inoxydable de 42 mm qui abrite l’écran OLED de 1,28 pouce. Fossil dit qu’il propose une taille unique avec ses différents coloris en tant qu’offre unique afin que les styles ne soient pas différenciés pour les hommes ou les femmes.

Cela pourrait potentiellement plaire aux femmes qui n’aimaient pas trop les styles de 42 mm Gen 6 de Fossil, plus petits mais trop flashy. Le Skagen Falster Gen 6 est uniquement disponible dans des couleurs de boîtier argenté, anthracite et noir et est compatible avec les bracelets de montre de 20 mm.

Comme la Fossil Gen 6 et certaines des meilleures montres Wear OS, Skagen Falster Gen 6 sera mise à niveau vers Wear OS 3 plus tard cette année, « avec d’autres mises à jour qui continueront d’améliorer l’expérience utilisateur globale ». Fossil a déjà annoncé la disponibilité d’une vignette Alexa qui permettra aux utilisateurs d’accéder à l’assistant virtuel d’Amazon au cas où Google ne le ferait pas tout à fait pour eux. Fossil dit que c’est toujours « à venir ».

Le Skagen Falster Gen 6 coûte 295 $ et est disponible à partir d’aujourd’hui.