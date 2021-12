L’éléphant dans la pièce

Les range forwards peuvent fonctionner pour des expositions à plus long terme, offrant à la fois une certaine protection et une certaine hausse avec un impact comptable limité.

La roupie étant tombée à travers un niveau de soutien important, la presse nationale et plusieurs analystes semblent s’être rendus compte du fait que la Fed américaine est sur la bonne voie pour resserrer sa politique monétaire et ont conclu que cela entraînerait une sortie d’argent de l’Inde. et une roupie plus faible. En effet, certaines des prévisions les plus floues de 78 et 80 sont de retour en vogue.

Alors que, bien sûr, ces niveaux pourraient être atteints – l’essence fondamentale de tout marché est que tout peut arriver – à mon avis, ce sont des arguments paresseux. La réalité est que les flux d’actions, qui sont moins affectés par le coût global des fonds que les flux de dette, ont toujours été un déterminant beaucoup plus important de la force/faiblesse de la roupie. De manière significative, les flux d’actions ont été fortement négatifs depuis fin septembre (près de 5 milliards de dollars), date à laquelle le Sensex a atteint 60 000 pour la première fois. Depuis lors, la roupie s’est affaiblie de 2,5%, et le Sensex a baissé d’un peu plus de 2% tandis que le Dow Jones a augmenté de 2,5%. Il semblerait que ces sorties aient été davantage motivées par un sentiment de surévaluation des actions indiennes que par la crainte d’une éventuelle remontée des taux d’intérêt américains, qui aurait touché au moins autant le Dow Jones. Ceci est confirmé par le fait que la corrélation entre le Sensex et le Dow Jones, qui était proche de 95% au cours des deux dernières années, a été réduite à 30% depuis lors.

Depuis fin septembre, les flux de dette, qui seraient théoriquement beaucoup plus affectés par la hausse des taux américains, ont en fait augmenté de 384 millions de dollars. Bien sûr, tous ces afflux (total de 3,3 milliards de dollars) sont intervenus en août et septembre, commençant un peu avant que la RBI n’annonce un plan bien défini pour permettre aux obligations indiennes d’être incluses dans les indices obligataires mondiaux ; pendant le reste de l’année (depuis janvier), les flux de dette ont été négatifs chaque mois, ce qui suggère que les investisseurs internationaux en dette ont longtemps trouvé les rendements indiens trop bas et/ou la roupie trop forte.

Alors que la RBI est toujours aux abois, il semble certain qu’elle devra tôt ou tard augmenter les taux d’intérêt ; il est probable que la Fed agira également, il est donc peu probable que le différentiel de taux d’intérêt évolue sensiblement en faveur de la roupie, de sorte que le goutte-à-goutte régulier de sorties de dette continuera. Même si la roupie chutait fortement, il est peu probable que l’arithmétique suffise à inspirer des entrées importantes. De plus, l’inflation étant une menace réelle et les élections à l’Assemblée nationale à venir, il est presque certain que la RBI voudra éviter le risque d’importer plus d’inflation, en particulier avec une forte croissance des importations.

Cela devrait empêcher toute faiblesse substantielle de la roupie ; les exportations, elles aussi, se développent bien, indiquant que du point de vue de la compétitivité, la roupie se situe plus ou moins dans la bonne fourchette.

Bien sûr, un effondrement spectaculaire des actions américaines déclencherait une réaction parallèle ici, ce qui pourrait faire baisser la roupie. Pour le moment, cependant, le marché semble laisser beaucoup de place à la Fed – le Dow Jones a fortement chuté le mois dernier alors qu’il semblait que la Fed était trop optimiste quant à l’inflation, mais il s’est rapidement redressé et est de retour à une distance de crachats de son record absolu. J’ai l’impression qu’à un moment donné, le jeu du chat et de la souris se réchauffera à nouveau – le marché va s’effondrer et la Fed sera obligée d’agir avec force, ce qui, dans le meilleur des cas, apportera un peu de calme.

Cela générerait évidemment un autre épisode de volatilité de la roupie et un nouveau plus bas historique ne peut être exclu – le dernier était de 76,75. Cependant, nous ne devons pas oublier l’éléphant dans la salle : l’inclusion des obligations indiennes dans les indices obligataires mondiaux. Diverses estimations ont suggéré que 15 à 20 milliards de dollars pourraient affluer au cours de la première année d’inclusion elle-même. Cela éclipserait certainement toute sortie de fonds – dette ou capitaux propres – et ramènerait la charge de la roupie à un niveau plus élevé, auquel cas 74, voire 73, pourraient rapidement revenir. En effet, si les marchés boursiers américains sont réglés d’ici là, même 69-70 pourraient apparaître.

Une volatilité accrue semble très probable et les traders, s’ils ne l’ont pas déjà fait, devraient acheter des options. Pour les entreprises qui cherchent simplement à gérer les risques sur le marché, les options sont rarement un bon choix – elles sont généralement mal évaluées, il y a des marges bancaires à considérer et l’achat d’options nécessite une gestion active pour déterminer quand/si annuler et acheter/vendre à terme . Les range forwards peuvent fonctionner pour des expositions à plus long terme, offrant à la fois une certaine protection et une certaine hausse avec un impact comptable limité.

Nous préférons un programme de couverture basé sur un stop loss structurel (ou un stop loss suiveur) qui réduit le besoin de perdre du temps à penser au marché – même si c’est amusant – et assure un contrôle très strict des risques et une capture raisonnable de la hausse.

