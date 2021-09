L’élevage et la pêche sont essentiels pour doubler les revenus des agriculteurs

Il y a eu une augmentation spectaculaire de la part des revenus du secteur de l’élevage de 4,3% en 2002-03 à 15,7% en 2018-19. (Déposer)

Par Ashok Gulati et Ranjana Roy

Après deux sécheresses successives, en 2014-15 et 2015-16, le Premier ministre Narendra Modi s’est fixé un objectif ambitieux de doubler les revenus des agriculteurs d’ici 2022-2023. Le Comité Dalwai, qui a été mis en place pour définir une stratégie pour y parvenir, a confirmé que l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs en termes réels devait être atteint sur sept ans avec l’année de référence 2015-16, et qu’il faudrait un taux de croissance de 10,4% par an pour doubler le revenu réel des agriculteurs d’ici 2022-2023. Il existe une estimation du revenu des agriculteurs pour 2015-16 menée par NABARD, et selon cette enquête, le revenu mensuel des agriculteurs pour 2015-16 était de 8 931 roupies. Cependant, à moins qu’une enquête similaire ne soit réalisée en 2022-2023, nous ne Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé à cet objectif ambitieux.

Mais ce que nous avons, ce sont les données récemment publiées pour 2018-19 basées sur l’enquête d’évaluation de la situation (SAS) des ménages agricoles menée par l’Office national de la statistique (ONS). Selon ce SAS, un ménage agricole moyen a gagné un revenu mensuel de 10 218 Rs en 2018-19 (juillet-juin) en termes nominaux, qui est passé de 6 426 Rs en 2012-13. En termes nominaux, le taux de croissance annuel composé (TCAC) s’avère être de 8 % entre 2012-13 et 2018-19. Si l’on déflate les revenus nominaux en utilisant l’IPC-AL (indice des prix à la consommation pour le travail agricole), ce qui devrait être le choix logique, alors le TCAC s’avère n’être que de 3%, et si l’on utilise le WPI (indice des prix de gros de tous les produits) , le TCAC des revenus réels s’avère être de 6,1 %. Cette grande différence est simplement due au choix du déflateur. Cependant, il y a un autre SAS que NSO a mené pour l’année 2002-03. Bien qu’il y ait eu des différences mineures dans la définition du ménage agricole dans ce SAS, lorsque vous comparez le TCAC du revenu réel des agriculteurs (déflaté par l’IPC-AL) de 2002-03 à 2018-19, il s’avère être de 3,4% (et 5,3 % si déflaté par WPI). De toute évidence, dans de telles comparaisons point à point, la situation de l’année de base et de l’année terminale influence considérablement les taux de croissance. Une meilleure méthode serait d’examiner les taux de croissance annuels moyens (TACAM) si des données annuelles étaient disponibles.

Le TCAM de l’agri-PIB est disponible et au niveau de l’ensemble de l’Inde, entre 2002-03 et 2018-19, il s’avère être de 3,3%, ce qui est très proche de la croissance du revenu réel (TCAC) de 3,4% pour le même période. Cependant, au niveau des États, la variation est beaucoup plus importante, car la croissance du PIB agricole de l’État est très volatile, en fonction de la mousson, en particulier dans les États à faible niveau d’irrigation. Une analyse désagrégée au niveau des États montre un écart énorme entre le PIB agricole et la croissance des revenus des agriculteurs dans de nombreux États (Kerala, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh). Mais un examen plus attentif des États individuels indique que la région du Gujarat et de Saurashtra & Kutch avait respectivement 27 % et 38 % de précipitations insuffisantes par rapport à sa moyenne à longue période (LPA) en 2018-19. De même, le Jharkhand a enregistré 31% de précipitations insuffisantes, tandis que le Kerala a connu des inondations majeures en 2018-19. Pas étonnant que la croissance du PIB agricole du Gujarat ait été négative (-8,7%) en 2018-19, entraînant probablement une baisse des revenus des agriculteurs. Mais dans l’ensemble, pour la période de 2002-03 à 2018-19, la croissance du PIB agricole est de 6,5% au Gujarat, l’une des plus élevées d’Inde. Le résultat de cette analyse est qu’au niveau de l’État, il est important de considérer à la fois les indicateurs (croissance du PIB agricole ainsi que les revenus des agriculteurs) pour obtenir une image plus claire de la situation au niveau des agriculteurs.

Quel message politique peut-on tirer de la comparaison de ces trois cycles de SAS (2002-03, 2012-13 et 2018-19) ? Le graphique d’accompagnement donne la composition changeante du revenu réel des agriculteurs.

Il y a eu une augmentation spectaculaire de la part des revenus du secteur de l’élevage de 4,3% en 2002-03 à 15,7% en 2018-19, tandis que la contribution de la culture a diminué de 45,8% à 37,7% au cours de la même période.

Ce que cela indique, c’est que la possibilité d’augmenter les revenus des agriculteurs sera davantage l’élevage d’animaux (y compris la pisciculture). Il est à noter qu’il n’y a pas de MSP pour les produits de l’élevage ou de la pêche et pas d’approvisionnement par le gouvernement. Il est axé sur la demande et une grande partie de sa commercialisation a lieu en dehors des mandis de l’APMC. C’est la tendance qui va se renforcer dans les années à venir à mesure que les revenus de la population augmentent et que les régimes alimentaires se diversifient. Ceux qui croient que les revenus des agriculteurs peuvent être augmentés en augmentant continuellement les MSP et les marchés publics, indépendamment du fait que les stocks de céréales du gouvernement sont plus du double des normes de stockage tampon, construisent un système alimentaire très coûteux qui échouera tôt ou tard. La sagesse consiste à investir davantage dans l’élevage (y compris la pêche) et les fruits et légumes. La meilleure façon d’investir est d’inciter le secteur privé à construire des chaînes de valeur efficaces basées sur une approche de cluster. Le gouvernement Modi a commencé à travailler dans cette direction, mais il reste encore beaucoup à faire.

Les auteurs sont respectivement professeur de la Chaire Infosys en agriculture et chargé de recherche Icrier

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.