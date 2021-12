Lélévate el Apple Watch Series 6 rebajado en Worten y envío gratis

El catálogo de Apple cuenta con algunos de los productos tecnológicos más deseados, sin embargo, son productos que no están al alcance de cualquier bolsillo. Por si fuera poco, tampoco es habituel encontrar grandes ofertas como ocurre en productos de otras marcas. Ahora bien, si llevas un tiempo soñando tener un Apple Watch, estas navidades quizás pueda ser tu gran regalo, y es que ahora es posible comprar un Apple Watch Series 6 et Worten con un interesante descuento.

Hace unos meses Apple lanzó el nuevo y flamante Watch Series 7 y esto que podamos encontrar alguna oferta por the versión anterior. Este es el caso de Worten, donde encontramos ahora mismo el Apple Watch Series 6 en su version de 44 mm, avec GPS y caja de aluminio en color rojo en oferta.

Apple Watch Series 6 et offre

El precio oficial para esta versión es de 459,99 euros, tal y como podemos ver en el siguiente enlace a la oferta, pero ahora se le ha aplicado un descuento del 20%, lo que nos permite ahorrar algo plus de 90 euros en su comp. Esto hace que su precio final en oferta mer 369 euros. La oferta incluye gastos de envío por 0 euros, por lo que no tendremos que pagar nada más por recibir el reloj en nuestra casa.

El plazo de entrega es de únicamente uno o dos días laborables, pudiéndolo recibir para Navidad sin ningún problema. Por si fuera poco, es uno de los productos sobre los que Worten ofrece la posibilidad de financiar su compra y pagar el Apple Watch en tres cuotas al 0% de interés.

Uno de los smartwatch plus complets

Para empezar y tal y como adelantábamos antes, esta versión del reloj de Apple es la que cuenta con GPS intégré, por lo que resulta ideal para los más deportistas, aquellos a los que les gusta registrar toda la información de sus entrenamientos sin necesidad de tener que cargar con el móvil encima.

Es un modelo que controla nuestro ritmo cardíaco a través de la app ECG y que también es capaz de medir el niveau d’oxygène en sangre, controlar nuestra actividad diaria e incluso medir the evolución de nuestro estado físico a través of the app Fitness del iPhone. También es un reloj que ofrece resistencia al agua y el sudor, por lo que podemos llevarlo sin problemas cuando vamos a nadar o nos duchamos.

Una vez sincronizado con nuestro iPhone, es posible tener todo en la muñeca sin tener que sacar el móvil del bolsillo, notificaciones, control de la música, podcasts, audiolibros, etc.

Este Apple Watch Series 6 disponible de una pantalon de rétine siempre encendida que permite ver toda la información mostrada en ella con total facilidad incluso a plena luz del sol y está impulsado por el chip S6 SIP de Apple que ofrece un altísimo rendimiento.

El modelo en oferta es con caja de aluminio en color rojo y va acompañado de correa de silicona a juego en el color. Ahora bien, hoy en día resulta muy fácil personalizar el reloj gracias a la gran cantidad de correas compatibles con el Apple Watch Series 6 y que están hechas de todo tipo de materiales para nuestro reloj en el accessorio ideal para cada momento.