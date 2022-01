Lélévate un increíble Smart TV 4K de Philips a precio de ganga

Si pensamos en grands fabricants de televisions, lo plus seguro es que Philips se nos pase por la cabeza. Y no es de extrañar, ya que la marca lleva muchísimo años ofreciendo los mejores productos a los consumidores. Tal es el caso de la protagonista de este artículo, un modelo con el que no os faltará de nada y podréis disfrutar de vuesstras series y películas favoritetas en la máxima calidad.

Nunca antes habías visto la tele así

El modelo en cuestión es una Philips 65PUS8506 de 65 pompes que, sin lugar a dudas, se adaptará al cien por cien a cualquiera de nuestras necesidades. Lo primero que nos llama la atención es su increíble calidad de imagen, ya que se trata de una Smart TV 4K UHD que viene equipada con HDR y, también, con el novedoso motor Philips P5, el cual se encargará de que el contenido audiovisuel de nuestra pantalla se vea más brillante y realista que nunca gracias a la viveza de sus colores.

Esto no es todo, ya que esta Philips también cuenta con un sistema Ambilight, compuesto de une série de LEDs inteligentes repartidos por el borde de la pantalla. Estas luces responderán a todo lo que ocurra en la pantalla, brindándonos una experiencia cinematográfica envolvente y única que, si aún no habéis experimentado, ya estáis tardando demasiado.

Pero no todo es imagen en esta televisión, ya que la calidad de su sonido también se encuentra entre las mejores que podemos encontrar en el mercado. En este apartado, la Philips 65PUS8506 dispone de un sistema de sonido premium Dolby, proporcionándonos de esta forma un sonido multidimensionnel, rico en matices y, en especial, muy limpio.

Par supuesto, al tratarse de una Smart TV podréis disfrutar del contenido digital de casi todas las platesformas de streaming existentes. También nos ofrece una prestaciones ideal para disfrutar de los videojuegos con una calidad que pocas competidoras pueden ofrecer. Y por si fuera poco, esta Philips viene con los asistentes de voz de Google y Alexa integrados, facilitándonos aún más un manejo que, ya de por si, es cómodo, intuitivo y muy sencillo de utilizar.

No dejes escapar esta oferta

Después de leer todo esto muchos estaréis pensando que, seguramente, este modelo de Philips tiene que ser muy caro. Pero nada más lejos de la realidad, ya que gracias a Amazon podremos disfrutar de un descuento de hasta el 22%, lo que se traducirá en un ahorro de 243 euros.

Por lo general, este producto tiene un precio de compra recomendado de 1.103 euros. Sin embargo, si tenemos en cuenta el descuento que nos ofrece esta promoción, podremos llevárnosla a casa pour bronzer en solo 859 euros. Sin duda, una oferta que no debéis dejar escapar, ya que encontrar un modelo de este calibre por debajo de los 1000 euros es casi una tarea impossible.