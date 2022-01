Lélévate un Mini PC Intel a precio de locos… y con envío gratis!

Hoy en día, es imprescindible contar con un buen equipo informático, ya sea para ver películas, jugar a videojuegos o realizar tareas de ofimática relacionadas con el trabajo. Pero también será muy útil para edición de fotografía y de vídeo, así como para tareas creativas más relacionadas con el diseño gráfico. Por eso debes sabre que no es necesario dejarse un dineral en un armatoste para tener esas posibilidades. El claro ejemplo es este mini PC Intel NUC8i3BEH, que, a pesar de sus dimensions tan compactas, ofrece muchas de las funcionalidades de los PCs de sobremesa.

Il n’y a pas de prix compétitif pour ce mini PC sur le Web de MediaMarkt. Una oferta que te permitirá ahorrar más de 80€ en un equipo que te permitirá realizar todo tipo de tareas cotidianas. Contes côme consultar el mail, las redes sociales, editar fotos, vídeos, jugar a videojuegos over películas con una gran calidad de imagen.

Oui, c’est un mini PC Intel NUC8i3BEH avec un processeur et une mémoire RAM suffisante pour tous les besoins. Que no te engañen sus dimensions tan compactas, este dispositivo no tiene nada que envidiar a muchos portátiles y PCs.

Puissant processeur et gran memoria

Metiéndonos en harina, hay que destacar el processeur Intel Core i3-8109U que tiene incorporado est un mini PC. Sin duda, será más que suficiente para casi todas las tareas que le puedas pedir a un ordenador. De hecho, su doble núcleo nos permitirá realizar varias tareas al mismo tiempo sin que la velocidad del equipo se resienta. Este equipo garantiza un rendimiento fluido y constant en todo momento.

Por otro lado, su mémoire RAM de 8 Go –ampliable hasta 32– también se preocupará de que el sistema no sufra cortes ni parones innecesarios. Al fin y al cabo, este equipo se caracteriza por su versatilidad, por lo que habrá pocas cosas que no pueda hacer.

Como decimos, este mini PC, al igual que la mayoría de equipos informáticos, admettre mejoras en su placa base. Es decir: podremos abrir sus tripas cómodamente para integrar nuevos componentes o mejorar los que ya trae de base. La particularidad de este modelo es que te permitirá hacerlo de forma sencilla, ya que no necesitarás más que un destornillador. Y viendo la escasa inversión inicial que exige este PC, siempre podrás ampliarla para mejorarlo cuando llegue el momento oportuno.

Mini PC Intel de tout ce qu’il y a à faire

Como decimos, una de las mayores particularidades de este mini PC Intel NUC es su grande polyvalence. Además de todas las tareas de ofimática cotidianas que podrá realizar, este dispositivo también puede funcionar como centre de reproduction multimédia.

Oui, además de sus dimensionses tan compactas, las cuales te permitirán instalar el equipo bajo el televisor, cuenta con todas las conexiones posibles. Tanto inalámbricas como con cable. A lo largo de su carcasa, encontrarás entradas USB, HDMI, Ethernet, USB-C y hasta unctor de tarjertas microSD.

Pero lo más llamativo es el sensor infrarrojos que tiene en uno de los costados. C’est spécialement conçu pour pouvoir utiliser le mini PC avec un mandat à distance. Por eso decimos que este equipo también podría funcionar como centro de reproducción multimedia. Desde él, podrás accéder à todas tus aplicaciones y plataformas de vídeo favoritas. Todo el contenido que busques, podrás verlo desde la pantalla de tu televisor.

Y qué decir del precio de este mini PC. Ya era un equipo caracterizado por una gran relación calidad-precio, pero con el descuento que tiene ahora en MediaMarkt, la ganga se vuelve irrepetible.