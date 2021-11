Lélévate una Nintendo Swtich Lite rebajada… con un juego gratis!

Seguramente hayas escuchado que se cierne una escasez de juguetes, consolas y otro tipo de dispositivos. Como más vale prevenir que lamentar, muchas personas están ya anticipando las compras navideñas en plataformas como Amazon. Por ese motivo y sieres de los previsores, no podrás dejar escapar la oferta que acabamos de encontrar en Amazon y que tiene como protagonista un pack impresionante de la Nintendo Switch Lite.

La consola portátil del momento no solo se venda de forma individual. Nintendo también sabe preparar packs impresionantes como el que os traemos a continuación. Recordemos que la Nintendo Switch Lite es una de las consoles portátiles del momento, hermana pequeña de la Switch y que es la favorite de muchos niños que se adentran en el mundo de los videojuegos.

Consola + juego + suscripción en ligne

La buena noticia es que este pack, además de incluir la console Nintendo Switch Lite en el impresionante color coral, incluye un code de téléchargement du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, uno de los superventas de esta portátil. Este juego nos permite disfrutar de una vida placentera repleta de encanto y creatividad. Nos permitirá sacar el artista que llevamos dentro y conectar con tus amigos. Además de la consola y el juego, el pack incluye 3 meses de suscripción a Nintendo Switch Online, para que poder visitar otras islas, recibir invitados in the nuestra y todas las ventajas multijugador y de catálogo de juegos available with the suscripción.

Por si alguien tiene dudas, avec la Nintendo Switch Lite se puede jugar a todos los juegos y ejecutar las aplicaciones de Nintendo Switch, que son compatible avec el modo portátil. Es ideal para los usuarios que prefieran jugar fuera o para aquellos que quieran jugar en línea o de manera local en el modo multijugador con familiares o amigos que tengan una consola Nintendo Switch de sobremesa. Como se trata de una consola enfocada al juego portátil, Nintendo Switch Lite no puede conectarse al televisor, como si hace su hermana mayor. De lo que no cabe duda es que estamos ante una consola compacta, ligera y fácil de transportar, que cuenta con controles integrados, con cruceta clásica, joysticks, botones y gatillos. Tiene una gran pantalla de 7 pulgadas de gran calidad y permite que se pueden conectar hasta ocho consoles Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite para jugar a juegos cooperativos.

El pack de Nintendo Switch Lite rebajado

El precio habituel de este pack con la Nintendo Switch Lite Turquesa + Animal Crossing New Horizons + 3 meses Nintendo Shop Online pour 290 euros. Es un precio ya atractivo de por sí, pero podemos aprovechar que ahora mismo se encuentra disponible en Amazon por solo 249 euros. Esto supone una rebaja de casi 40 euros. También es important recordar que este precio se queda como está, ya que no gastaremos nada en el envío al estar incluido para los clientses Prime de Amazon. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo estará disponible esta oferta, por lo que es aconsejable no tardar mucho en pensarlo.