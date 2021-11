Lélévate une tablette Samsung Galaxy de 8,7″ al mejor precio: 139€

Es posible que uno de los objetivos que tengas para estas navidades es el de cambiar de tablette ya que el modelo que utilizas apenas puede ejecutar las aplicaciones más sencillas that existen para el sistema operativo Android. Pues bien, te vamos a mostrar una excelente oferta en Amazon que se adelanta al Friday y que te permite conseguir un Samsung Galaxy un increíble un precio.

El modelo del que estamos hablando es el Samsung Galaxy Tab A7 Lite, encaja como un guante para poder realizar prácticamente cualquier acción habituel con este tipo de dispositivos y, esto, que hace un modelo perfecto para toda la familia. El caso, es que hablamos de un tablet que tiene una pantalla de 8,7 poudres con resolución de 1.340 x 800 pixels, que en principio es más que suficiente para no tener problema alguno a la hora de disfrutar de contenidos multimedia como por ejemplo en los vídeos. El caso, es que las dimensiones de la pantalla antes mencionada hacen que este sea un equipo bastante sencillo de transportar ya que, entre otras cosas, su peso se queda en tan solo 371 grammes.

Un detalle bastante interesante de este tablet Samsung es que, que son indicado antes, en su interior vas a encontrar una batería de 5.100 mAh. Esto asegura que puedes utilizar el equipo hasta ocho horas seguidas sin tener que recurrir a un enchufe. Así, hablamos de un modelo que encaja a la perfección para salir de viaje y que sea el centro de entretenimiento de los niños (y este es sólo un ejemplo). Por cierto, también incluye opciones de seguridad avanzada como por ejemplo la posibilidad de utilizar reconnaissance faciale o el uso de un s integrado en la propia pantalla.

Buen descuento en Amazonie

Ahora mismo puedes aprovechar un descuento bastante interesante que te permite pagar 139 euros pour le Samsung Galaxy Tab A7 Lite dans le cas où il se trouve qu’il n’y a absolument aucun prix pour l’environnement (esto es así en el caso que tengas una cuenta Prime de Amazon). Acabado en color plata, este es un tablet que utiliza sistema operativo Android -lo que te permite acceder de forma directa a la tienda Play Store de Google- y, en el caso del modelo que está en promoción, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 32 Go que se puede ampliar mediante el uso de tarjetas microSD. Este es el enlace que debes utilizar para realizar la compra desde casa:

El hardware de este Samsung

Evidentemente este es un modelo que no está destinado a codearse con los más potentes que hay en el mercado, pero los componentes que existen en su interior en principio son más que suficientes para poder ejecutar aplicaciones como por ejemplo el navegador que dan muchas acceso a contenidos multimédia como películas y series. Así, El processeur es un MediaTek MT8768T avec ocho núcleos en su interior que se combine perfectamente con 3 Go de RAM que aseguran un funcionamiento que no tendrá grandes fisuras.

Aparte de todo lo que hemos comentado, no vas a tener problema alguno lo referente a la conectividad ya que podrás acceder a Internet mediante el uso de Wifi y también se incluye Bluetooth lo que te permitirá sincronizar accesorios como por ejemplo mandos para juegos auriculares inalámbricos. Y, todo esto, con un sonido que no isá nada mal ya qu’entre otras cosas es compatible with Dolby.