Alors que la compétition sur Dancing With the Stars s’est illuminée grâce à des éclairs de graisse, une autre célébrité a tout de même obtenu la botte à la fin de l’épisode. Comme toujours, l’animatrice Tyra Banks a annoncé les deux couples qui figuraient dans les deux derniers. Après avoir révélé que Melanie C et Olivia Jade Giannulli risquaient d’être éliminées, les juges ont voté pour sauver l’un des deux couples. Finalement, Melanie C, dont le nom complet est Melanie Chisholm, est rentrée chez elle.

Tout comme la semaine précédente, il y a eu une décision partagée au sein du panel des juges. Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli ont tous deux voté pour sauver Melanie tandis que Derek Hough a voté pour garder Giannulli. En tant que juge en chef, Len Goodman a pris la décision finale. Il a partagé qu’il voulait sauver Giannulli, ce qui signifie que la Spice Girl bien-aimée a été renvoyée chez elle.

L’élimination de cette semaine fait suite à une double élimination choquante qui a eu lieu pendant la Disney Week. Premièrement, Banks a révélé que le couple qui aurait reçu le moins de votes serait éliminé immédiatement. Elle a ensuite annoncé la nouvelle à Brian Austin Green et à sa partenaire, Sharna Burgess, qu’ils avaient été éliminés de la compétition. Ensuite, elle a partagé que Kenya Moore et son partenaire, Brendon Armstrong, et Matt James et son partenaire, Lindsay Armstrong, étaient dans les deux derniers.

Il y avait un panel divisé en ce qui concerne la décision d’élimination. Inaba et Tonioli ont voté pour sauver James tandis que Hough voulait sauver Moore. Comme il y avait eu une scission, le juge en chef Goodman a pris la décision finale, partageant qu’il voulait sauver Moore et renvoyer James chez lui. L’élimination a été un choc pour de nombreux fans. Arnold a été particulièrement choquée, comme elle l’a raconté à E! News qu’elle pensait que James aurait plus de soutien en raison de ses liens avec Bachelor Nation. Elle a déclaré au point de vente: « Il y a un tel baccalauréat qui suit, je pensais que Matt serait ici beaucoup plus longtemps. » Cependant, James a dit qu’il n’était pas trop surpris par le résultat, en disant: « Plus rien ne me prend plus au dépourvu. Quelqu’un doit rentrer chez lui chaque semaine, alors j’espère que le Kenya [Moore] et Brandon [Armstrong] putain de chevauchée, tu sais ? »

Burgess et Green se sont également prononcés sur leur élimination. En particulier, ils ont répondu aux rumeurs selon lesquelles ils auraient « pris d’assaut » le plateau après avoir reçu la botte. Selon le danseur professionnel, c’était loin d’être le cas. Elle a expliqué qu’elle et Green attendaient de faire la presse post-spectacle, mais qu’il y avait eu une confusion en ce qui concerne les liens Zoom. En conséquence, ils sont partis pour rencontrer l’équipe de coiffure et de maquillage, alors qu’ils attendaient le couple. Burgess a expliqué: « Donc, nous n’étions pas salés et nous voulions sortir de là-bas. Personne n’est salé. Tout le monde dans la compétition est absolument incroyable et nous sommes profondément reconnaissants du temps que nous y avons consacré. «