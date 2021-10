L’élimination de ‘DWTS’ laisse les fans de ‘Real Housewives’ dévastés

Danse avec les stars a dit au revoir à une autre célébrité dans l’épisode de lundi soir. Après que l’olympien Suni Lee et la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, se soient retrouvés dans les deux derniers, les juges ont voté à l’unanimité pour garder Lee dans les parages pendant une autre semaine. Après l’épisode, les téléspectateurs ont partagé leurs réflexions sur l’élimination, et il est sûr de dire que les fans de Real Housewives ne sont pas heureux.

Le dernier épisode de DWTS présentait les concurrents présentant leurs mouvements les plus effrayants sur la piste de danse pour Horror Night. La nuit s’est terminée de manière effrayante pour Moore, mais après son élimination. Tous les juges ont loué ses prouesses sur la piste de danse, mais ont quand même choisi de l’éliminer. Elle est devenue la sixième personne à être éliminée cette saison derrière Melanie C, Matt James, Brian Austin Green, Christine Chiu et Martin Kove.

Les fans se sont immédiatement rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs opinions sur l’élimination de Moore. D’après leurs tweets, ils ne sont pas vraiment ravis que la star de RHOA ait obtenu la botte.

Les appeler

Tout ce travail acharné en votant pour @KenyaMoore et les juges lui donnent des notes faibles avec des excuses inventées. Les gens trébuchent, vacillent, glissent et les juges ne cessent de parler de ce sur quoi ils doivent travailler, mais ils obtiennent des scores plus élevés que le Kenya. Le Kenya donne des performances stellaires. Ce n’est pas juste! #DWTS – Trône de la reine Kenya (@TwirlKingdom) 26 octobre 2021

Ce fan a certainement des mots de choix pour les juges. Ils ont même dit que l’élimination de Moore n’était pas « juste ».

précédentsuivant

Pas heureux

je suis vraiment content que suni soit en sécurité même si je ne veux pas voir le Kenya partir #dwts – brie 🙂 (@dwtsfanatic1) 26 octobre 2021

C’était vraiment une situation perdante pour certains fans de voir Lee et Moore dans les deux derniers. Pourtant, ils étaient tristes de voir partir la star de Bravo.

précédentsuivant

Les larmes coulent

Je n’ai jamais pleuré avec quelqu’un qui a été éliminé de #DWTS auparavant et je l’ai certainement fait pour @KenyaMoore ce soir 😭 – mikey ♉ Envoyez Kenya par SMS au 21523 (10x) (@resilienceisme) 26 octobre 2021

Les larmes coulent déjà pour certains fans de Moore. De toute évidence, ils ne sont pas contents qu’elle ait eu la botte.

précédentsuivant

Discutable

Ils ont vraiment éliminé le Kenya avant Olivia Jade ??? #dwts pic.twitter.com/wOpQM503cu – Je déteste Trump (@willowhalliwell) 26 octobre 2021

L’élimination de Moore ne convient pas à certains fans. Ils pensent qu’elle méritait de rester un peu plus longtemps.

précédentsuivant

Volé

vous plaisantez, le Kenya a fait bien mieux que Cody !!! #dwts – Kristen (@kristensiebertt) 26 octobre 2021

« #DWTS IS RIGGED! Je me fiche de ce que les gens disent », a écrit un autre fan. « Le Kenya a eu la PLUS GRANDE amélioration ! Et elle n’a jamais eu de formation formelle en danse, c’est une gagnante pour moi ! »

précédentsuivant

Toujours un gagnant

Elle est une gagnante pour moi ❤️ #DWTS pic.twitter.com/3hHqRCRnA1 – virevolter sur eux les ennemis (@rhoasuperfan) 26 octobre 2021

Moore n’est peut-être pas repartie avec la victoire, mais elle a quand même recueilli une tonne de soutien de ses fans. Elle est une gagnante à leurs yeux.

précédent